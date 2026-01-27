관광공사, ‘알람아라비코리아’ 회원사 모집…중동 관광 위한 민·관 플랫폼

이미지 확대 ‘히잡’을 쓴 한복차림의 동남아 무슬림관광객들이 경복궁 건춘문앞을 거닐고있다. 서울신문 DB. 닫기 이미지 확대 보기 ‘히잡’을 쓴 한복차림의 동남아 무슬림관광객들이 경복궁 건춘문앞을 거닐고있다. 서울신문 DB.

문화체육관광부와 한국관광공사가 중동 방한 관광 활성화를 위한 민·관 협력 플랫폼인 ‘알람아라비코리아’ 신규 회원사를 새달 11일까지 모집한다.‘알람아라비코리아’는 중동 관광객의 문화·종교적 특성을 반영한 수용태세 개선과 고부가 방한 상품 개발을 목표로 2024년 발족했다. 올해는 유치 기반을 넓히기 위해 부산을 첫 지역 거점으로 선정하고, 서울을 포함한 2개 도시에서 20개 내외의 회원사를 선발한다.중동 방한객 친화 콘텐츠와 인프라를 보유한 업체 및 기관이면 공모에 참여할 수 있다. 부산에서는 숙박·의료·미용·쇼핑·식음료·문화예술·컨시어지 7개 분야가 대상이다. 선정 기업은 향후 2년간 공동 프로모션과 상품 개발 등 다양한 마케팅에 참여할 수 있다. 서울 지역의 신규 모집은 미용·식음료·문화예술 3개 분야로 한정한다.관광공사는 향후 서울과 부산 협의체를 연계해 지역 기반 중동 관광객 유치 역량을 단계적으로 확대할 예정이다. 자세한 내용은 한국관광산업포털 투어라즈에서 확인할 수 있다.황건혁 아시아중동팀장은 “중동 시장의 걸프협력이사회(GCC) 6개국은 방한객 1인당 평균 지출액이 4454달러(약 645만원)로 전체 평균보다 두 배 이상 높은 고부가 시장”이라며 “이번 협의체 확장을 계기로 지역 기반을 넓히고 실질적인 유치 성과로 이어가겠다”고 밝혔다.