BTS 올해 월드투어 첫 공연지 ‘고양종합운동장’ 확정

고양시를 ‘찾아오는 공연 도시’로 각인

전 세계 팬들이 기다려온 방탄소년단(BTS) 2026년 대규모 월드투어가 경기도 고양시에서 화려한 막을 올린다.고양시는 방탄소년단 일곱 멤버가 다시 하나로 무대에 오르는 이번 월드투어의 첫 공연지로 고양종합운동장이 확정됐다고 15일 밝혔다.고양시는 그동안 ‘2025 BTS FESTA’ 오프라인 행사와 제이홉의 앙코르 콘서트, 진의 첫 팬콘서트를 연이어 유치하며 대형 공연 운영 경험을 축적해 왔다. 공연과 전시, 체험 프로그램을 결합한 도심형 한류 콘텐츠를 안정적으로 운영하며 글로벌 팬들의 호평을 받았다.특히 일산호수공원과 고양관광정보센터 일대에 조성된 대형 포토존과 환영 메시지는 전 세계 팬들의 방문을 이끌었고, 고양시를 ‘찾아오는 공연 도시’로 각인시키는 계기가 됐다. 이러한 성과와 운영 경험이 이번 월드투어 출발지 선정의 중요한 배경이 됐다는 설명이다.대규모 관객 수용이 가능한 고양종합운동장을 중심으로, 뛰어난 교통 접근성과 범기관 협업을 통한 안전 관리 체계, 행사 전후 도시 전반을 아우르는 운영 역량이 종합적으로 평가됐다.고양시는 이번 공연을 계기로 글로벌 공연 거점 도시로서의 위상을 한층 강화한다는 계획이다.시 관계자는 “방탄소년단의 공연이 모두에게 최고의 순간이 될 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다”며 “고양시가 가진 풍부한 문화 인프라를 바탕으로 도시 곳곳에서 방탄소년단의 음악과 메시지를 함께 즐길 수 있는 글로벌 공연 도시의 모습을 보여주겠다”고 말했다.