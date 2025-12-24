“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다

"남자로 태어났으면"…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다

하승연 기자
입력 2025-12-24 12:00
수정 2025-12-24 12:00
가수 정동원. 인스타그램 캡처
가수 정동원. 인스타그램 캡처


가수 정동원(18)이 내년 해병대에 자원입대할 예정인 것으로 알려졌다.

24일 업계에 따르면 소속사 쇼플레이엔터테인먼트 관계자는 “정동원이 고등학교를 졸업한 뒤 내년 2월 23일 해병대에 입대한다”고 밝혔다.

이어 “입소 당일에는 별도의 공식 행사를 진행하지 않을 예정”이라며 “입소식은 다수의 장병 및 가족들이 함께하는 자리인 만큼, 현장 방문은 삼가시기를 정중히 부탁드린다”고 덧붙였다.

현재 서울공연예술고등학교에 재학 중인 정동원은 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 해병대에 입대하고 싶다는 의사를 밝혔다.

또한 지난 6월에는 해병대 출신 가수 겸 배우 오종혁에게 군 생활에 관한 조언을 듣는 영상을 공개해 눈길을 끌기도 했다.

정동원은 해당 영상에서 “남자로 태어났으면 멋있게 (군대에) 다녀오고 싶다”며 “아버지도 707특임대를 나오셔서 군대 이야기를 많이 해주셨다”고 말했다.

2019년 데뷔한 정동원은 2020년 오디션 프로그램 ‘내일은 미스터트롯’에서 5위를 차지하며 이름을 알렸다. 2007년생인 정동원은 내년에 만 20세가 된다.
하승연 기자
