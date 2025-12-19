‘키아프리즈’ 2031년까지 더… 한국화랑협회 연장 결정

‘키아프리즈’ 2031년까지 더… 한국화랑협회 연장 결정

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2025-12-19 00:38
수정 2025-12-19 00:38
한국화랑협회가 세계적 아트페어 프리즈와 협력 관계를 5년 더 이어가기로 했다.

화랑협회는 18일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 임시총회에서 국내 최대 아트페어인 키아프와 프리즈 서울의 공동 개최 계약을 연장하기로 했다.

투표에 참여한 회원 중 기권 1명을 제외한 전원이 재계약에 찬성 뜻을 밝혔다고 협회는 전했다. 아트바젤과 함께 세계 양대 아트페어로 꼽히는 프리즈는 2022년부터 5년간 키아프와 공동으로 서울에서 행사하기로 계약한 바 있다.

계약은 2026년 행사로 끝날 예정이었으나, 이번에 재계약 뜻을 밝히면서 2031년까지 이어질 전망이다.﻿

윤수경 기자
2025-12-19 32면
