성탄과 세모의 행복이 한자리에…롯데월드, 다양한 성탄·신년 이벤트

이미지 확대 성탄을 앞두고 화려하게 변신한 롯데월드 매직아일랜드. 롯데월드 제공. 닫기 이미지 확대 보기 성탄을 앞두고 화려하게 변신한 롯데월드 매직아일랜드. 롯데월드 제공.

이미지 확대 서울스카이의 새해맞이 행사 모습. 롯데월드 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서울스카이의 새해맞이 행사 모습. 롯데월드 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 잠실 롯데월드가 성탄과 연말연시를 앞두고 다양한 이벤트를 선보인다.롯데월드 어드벤처에서는 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’과 협업한 겨울 축제가 한창이다. 국내 최고 높이의 아찔한 전망을 자랑하는 서울스카이에서는 두터운 팬층을 보유한 일본 지식재산권(IP) ‘주술회전’과 협업한 체험형 공간을 마련했다. 123층 프리미엄 라운지에서는 아름다운 야경과 함께 낭만적인 저녁 식사를 즐길 수 있다.롯데월드 아쿠아리움은 아쿠아리스트와 인기 해양 생물들이 관객과 소통하며 다 함께 즐기는 ‘크리스마스 특집 행사’를 선보인다.새해맞이 이벤트도 풍성하다. 롯데월드타워 전망대 서울스카이는 1월 1일 새해 해맞이를 원하는 방문객을 대상으로 패키지 행사를 진행한다. ‘일출 패키지’는 서울스카이 입장권, 떡과 음료, 방문객이 직접 소원을 적는 ‘소원패’와 서울스카이 기념품 등으로 구성된다. ‘프라이빗 일출 패키지’는 여기에 떡국 반상이 추가된다. 이 패키지 이용 고객은 123층 프리미엄 라운지에서 보다 여유롭게 일출을 즐길 수 있다.