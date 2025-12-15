21일은 ‘UN 세계 명상의 날’…서울 봉은사서 첫 기념 행사

이미지 확대 ‘세계 명상의 날’ 한국위원회 집행위원장인 금강 스님(가운데)이 15일 서울 종로구 전법회관에서 행사 관련 내용을 설명하고 있다. ‘세계 명상의 날’은 지난해 유엔에서 처음 제정됐고, 국내에서 행사가 열리는 건 올해가 처음이다. 뉴시스. 닫기 이미지 확대 보기 ‘세계 명상의 날’ 한국위원회 집행위원장인 금강 스님(가운데)이 15일 서울 종로구 전법회관에서 행사 관련 내용을 설명하고 있다. ‘세계 명상의 날’은 지난해 유엔에서 처음 제정됐고, 국내에서 행사가 열리는 건 올해가 처음이다. 뉴시스.

유엔이 정한 12월 21일 ‘세계 명상의 날’을 맞아 국내에서 첫 행사가 열린다. 유엔 세계 명상의 날 한국위원회 준비위원회는 “21일 서울 강남구 봉은사에서 세계 명상의 날 기념행사와 한국위원회 출범식을 개최한다”고 15일 밝혔다.세계 명상의 날은 명상에 대한 인식을 높이기 위해 지난해 12월 유엔 총회에서 만장일치로 제정됐다. 당시 대한불교조계종 총무원장인 진우 스님이 직접 유엔을 방문해 세계 명상의 날 제정을 제안한 바 있다.이번에 출범하는 한국위원회엔 진우 스님과 윤종모 대한성공회 주교, 법륜스님, 이경열 원불교 교무 등 여러 종교 지도자들이 공동위원장으로 나선다. 의료계 등의 명상 전문가도 참여한다. 위원회는 해마다 명상의 날 기념행사를 열고, 반기별로 한국 명상포럼을 운영해 명상계 네트워크를 구축하는 등 명상 대중화에 앞장설 계획이다. 올해 첫 행사에선 참석자들이 다함께 ‘마음 평안’ 명상을 하는 시간이 마련되며, 세계 명상의 흐름과 한국 명상의 과제를 살펴보는 콘퍼런스도 열린다.조계종 선명상위원장이자 한국위원회 집행위원장인 금강스님은 “각 종교 명상의 근본은 멈추고 다시 바라보며 결국 행복을 찾는 데 있다”며 “이 가치를 중심으로 살아가는 사람들과 명상을 지도하는 이들이 마음을 모은다면 한국 사회가 더 따뜻하고 행복한 사회가 될 것”이라고 말했다.