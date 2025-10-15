한글 아름다움 담은 ‘세종 자으미 모으미체’ 첫선

세종시민 100명의 손 글씨 기반으로 완성한 글꼴

세종시와 세종문화관광재단이 제579돌 한글날을 맞아 한글 문화도시 세종만의 공공 서체 ‘세종 자으미 모으미체’를 선보였다.15일 시에 따르면 ‘세종 자으미 모으미체’는 한글의 아름다움을 알리기 위해 지난 6월부터 시민들이 직접 써 낸 자신의 이름 손 글씨를 기반으로 전문가 작업을 거쳐 완성했다. 글꼴은 흑백·색상 2개 종류로 개발됐으며 색상은 한글 2780자와 영문 94자, 흑백은 한글 1만 1172자, 영문 94자를 각각 지원한다.트루타입글꼴(TTF)과 오픈타입글꼴(OTF), 웹오픈폰트포멧(WOFF) 등 다양한 파일 형식으로 인쇄물과 웹사이트, 모바일앱 등 다양한 환경에서 자유롭게 사용할 수 있다. 글꼴은 한글 문화도시 세종시 공식 누리집(www.한글문화도시.kr)에서 누구나 무료로 내려받을 수 있다. 다만 글꼴을 유료로 양도하거나 판매하는 등 상업적 행위와 변형해 재배포하는 행위는 금지된다.세종 자으미 모으미체는 공공디자인 등 다양한 분야에 활용해 한글문화를 확산하고 도시의 가치를 높인다는 계획이다.시 관계자는 “세종시민 100명이 직접 참여해 만든 세종의 정체성을 담은 특별한 글꼴”이라며 “한글에 관한 관심과 자긍심이 높아지길 기대한다”고 밝혔다.