침팬지의 어머니 제인 구달, 지구에 희망을 남기고 떠나다

이미지 확대 하나뿐인 지구영상제 개막작 ‘제인구달-희망의 이유’ . 하나뿐인지구 영상제 제공 닫기 이미지 확대 보기 하나뿐인 지구영상제 개막작 ‘제인구달-희망의 이유’ . 하나뿐인지구 영상제 제공

이미지 확대 동물학자 제인 구달이 침팬지 그레이비어드의 털을 다듬어 주는 모습. 관계를 맺는 것은 인간만의 특질이 아니며 동물 사이에서, 심지어 인간과 동물 사이에서도 이뤄진다는 것을 보여 준다.

부키 제공 닫기 이미지 확대 보기 동물학자 제인 구달이 침팬지 그레이비어드의 털을 다듬어 주는 모습. 관계를 맺는 것은 인간만의 특질이 아니며 동물 사이에서, 심지어 인간과 동물 사이에서도 이뤄진다는 것을 보여 준다.

부키 제공

이미지 확대 침팬지의 알려지지 않은 생활상을 밝혀내 ‘침팬지의 어머니’로 불리는 제인 구달 박사가 침팬지들과 시간을 보내고 있는 모습. 최근 일본 연구진은 침팬지들도 눈치를 통해 상대의 상황을 인식하고 상호협력에 나선다는 사실을 밝혀냈다. 내셔널지오그래픽 제공 닫기 이미지 확대 보기 침팬지의 알려지지 않은 생활상을 밝혀내 ‘침팬지의 어머니’로 불리는 제인 구달 박사가 침팬지들과 시간을 보내고 있는 모습. 최근 일본 연구진은 침팬지들도 눈치를 통해 상대의 상황을 인식하고 상호협력에 나선다는 사실을 밝혀냈다. 내셔널지오그래픽 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘침팬지의 어머니’ 제인 구달(91) 박사가 1일(현지시간) 미국 캘리포니아에서 별세했다. 그는 생의 마지막 순간까지 강연 투어 중이었다.제인 구달 연구소는 이날 인스타그램을 통해 “연구소 설립자인 구달 박사가 자연적 원인으로 세상을 떠났다”며 “동물행동학자로서 그녀의 발견은 과학을 혁신시켰다”고 밝혔다.1934년 런던에서 태어난 구달은 어린 시절 ‘타잔’ ‘닥터 두리틀’ 같은 아동문학을 읽으며 동물에 대한 꿈을 키웠다. 하지만 집안 형편이 어려워 대학 진학을 포기하고 런던에서 비서로 일해야 했다. 전환점은 1957년 친구의 초대로 방문한 케냐에서 찾아왔다. 그곳에서 만난 고인류학자 루이스 리키가 그를 영장류 연구의 길로 이끌었다.1960년 탄자니아 곰베 지역에서 야생 침팬지 연구를 시작한 구달은 1964년 학계를 뒤흔드는 발견을 네이처에 발표했다. 야생 침팬지가 도구를 제조하고 사용한다는 사실이었다. 인간만의 고유한 능력이라 여겨졌던 행동을 침팬지도 할 수 있다는 발견은 ‘서구 세계의 위대한 과학적 성취 중 하나’로 평가받았다.기존 연구가 포획된 침팬지를 대상으로 했던 것과 달리, 구달은 장기간 야생 상태의 침팬지를 체계적으로 관찰하는 방식으로 동물행동학의 새 지평을 열었다. 침팬지가 복잡한 사회 시스템을 갖추고 있다는 사실도 그의 연구를 통해 밝혀졌다. 케임브리지대에서 동물행동학 박사 학위를 받은 그는 내셔널 지오그래픽 방송 등을 통해 ‘침팬지의 어머니’라는 별칭을 얻었다.침팬지 서식지가 사라지는 현실을 목격한 구달은 서식지 보호 없이는 침팬지 보호도 불가능하다는 것을 깨달았고, 1977년 본인의 이름을 딴 비영리 연구소를 설립했다. 1991년에는 풀뿌리 환경운동 단체 ‘뿌리와 새싹’을 제안해 현재 62개국에서 활동이 이어지고 있다.그는 연평균 300일을 세계 각국을 돌며 보냈다. 강연을 통해 자연 보전을 위한 인간의 변화를 호소했다. 베스트셀러 ‘희망의 이유: 자연과의 우정, 희망 그리고 깨달음의 여정’을 비롯해 30여 편의 저서를 남겼다.워싱턴포스트는 “그는 자신의 세계적 명성을 사용해 개체군이 줄어드는 침팬지에 대한 주의를 환기시켰고, 더 나아가 환경 파괴의 위험에도 관심을 끌었다”고 전했다. 로이터는 “인간이 침팬지를 더 잘 이해하고 그들의 서식지와 지구 전체의 건강을 보호하는 여정을 전 세계에서 이끌었다”고 평가했다.구달은 생전 지구의 회복력을 믿었다. 환경이 위협받는 상황에서도 “희망이 있다. 우리 손에 달려 있다. 가능한 한 가벼운 생태학적 발자국을 남기라”는 말을 남겼다.구달은 1964년 네덜란드 사진작가 휘호 판 라빅과 결혼해 아들 1명을 뒀고 1974년 이혼했다. 1975년 탄자니아 국립공원 관리자 데릭 브라이스슨과 재혼했으나 1980년 사별했다.