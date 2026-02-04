한국 R＆D센터 찾은 캐나다 장관 “미래에 온 것 같다”

잠수함 입찰 앞두고 HD현대 방문

“마치 미래에 와 있는 듯한 느낌을 받았다.”방한 중인 스티븐 퓨어 캐나다 국방 조달 특임장관은 4일 경기 성남시 HD현대 글로벌R＆D센터(GRC)를 찾은 소감을 이렇게 밝혔다. 최대 60조원 규모의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 입찰을 앞두고 한국 방산업체들을 방문하고 있는 그는 이날 필립 라포튠 주한캐나다대사 일행과 함께 GRC를 방문해 구축함, 호위함, 잠수함, 무인수상정 등 HD현대중공업의 함정들을 살펴봤다.HD현대에 따르면 퓨어 장관은 인공지능(AI) 기술이 접목된 자율운항 기반의 미래형 선박 개발 현황에 관한 설명도 들었다. CPSP 수주에 한화오션과 원팀으로 도전하고 있는 HD현대는 앞서 캐나다에 수조 원 규모의 조선·에너지 분야 협력을 제안한 바 있다.퓨어 장관은 AI와 디지털 기술이 접목된 선박 개발 환경과 체계적인 연구 인프라를 확인한 뒤 캐나다 잠수함 도입 사업과의 장기·전략적 협력 가능성에 관심을 보인 것으로 전해졌다.박용열 HD현대중공업 함정사업본부장은 “HD현대중공업은 캐나다 정부와 장기간 협력할 수 있는 전략적 파트너”라며 “세계 1위 조선 분야 기술력과 사업 역량을 기반으로 캐나다 정부가 요구하는 잠수함의 성능과 납기, 산업기반 강화를 충족할 수 있는 다양한 협력 방안을 제시했다”고 말했다.앞서 퓨어 장관은 지난 2일 한화오션 거제사업장을 찾아 조립공장을 둘러보고 시운전 중인 장영실함에 승함했고 3일에는 한화에어로스페이스 창원사업장을 방문했다.