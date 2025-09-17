‘케데헌’ OST 빌보드 싱글·앨범차트 동시 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘케데헌’ OST 빌보드 싱글·앨범차트 동시 1위

이은주 기자
이은주 기자
입력 2025-09-17 01:20
수정 2025-09-17 01:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

BTS 미니 7집 이후 5년 만에

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’과 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’을 동시에 석권했다.

빌보드는 16일(한국시간) 차트 예고 기사에서 ‘케데헌’ OST 중 ‘골든’이 전주에 이어 정상을 지키며 핫 100에서 4주 연속, 통산 5주째 1위를 기록했다고 밝혔다. 전날 빌보드는 ‘케데헌’ OST가 빌보드 200에서 처음으로 1위를 차지했다고 전하기도 했다.

K팝 장르의 앨범과 수록곡이 핫 100과 빌보드 200에서 같은 주 1위에 오른 것은 2020년 12월 그룹 방탄소년단(BTS)의 미니 7집 앨범 ‘비’(BE)와 타이틀곡 ‘라이프 고우즈 온’ 이후 약 5년 만이다.

‘골든’은 핫 100에 81위로 처음 진입해 이번 주까지 12주 연속 차트에 머물렀다. 이 밖에도 ‘케데헌’의 OST는 ‘유어 아이돌’이 4위, ‘소다 팝’이 5위, ‘하우 잇츠 던’이 8위에 오르는 등 총 4곡을 핫 100의 톱 10에 진입시켰다.

이은주 기자
2025-09-17 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로