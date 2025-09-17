‘케데헌’ OST 빌보드 싱글·앨범차트 동시 1위

BTS 미니 7집 이후 5년 만에넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’과 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’을 동시에 석권했다.
빌보드는 16일(한국시간) 차트 예고 기사에서 ‘케데헌’ OST 중 ‘골든’이 전주에 이어 정상을 지키며 핫 100에서 4주 연속, 통산 5주째 1위를 기록했다고 밝혔다. 전날 빌보드는 ‘케데헌’ OST가 빌보드 200에서 처음으로 1위를 차지했다고 전하기도 했다.
K팝 장르의 앨범과 수록곡이 핫 100과 빌보드 200에서 같은 주 1위에 오른 것은 2020년 12월 그룹 방탄소년단(BTS)의 미니 7집 앨범 ‘비’(BE)와 타이틀곡 ‘라이프 고우즈 온’ 이후 약 5년 만이다.
‘골든’은 핫 100에 81위로 처음 진입해 이번 주까지 12주 연속 차트에 머물렀다. 이 밖에도 ‘케데헌’의 OST는 ‘유어 아이돌’이 4위, ‘소다 팝’이 5위, ‘하우 잇츠 던’이 8위에 오르는 등 총 4곡을 핫 100의 톱 10에 진입시켰다.
