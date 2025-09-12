한국 재즈클럽 전설 ‘야누스’ 광화문에 재개관

이미지 확대 서울 광화문에 재개관하는 재즈클럽 ‘야누스’

야누스 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 광화문에 재개관하는 재즈클럽 ‘야누스’

야누스 제공

한국을 대표하는 재즈클럽 ‘야누스’가 서울 광화문에 재개관한다.12일 야누스에 따르면 지난 5월 강남구 압구정동에서 문을 닫은 후 광화문에 새 둥지를 틀고 오는 15일 재개관한다.야누스는 지난 1978년 ‘한국 재즈 보컬의 전설’ 박성연(1955∼2020)이 신촌에 처음 문을 열었다. 당시 공연할 곳이 마땅치 않았던 척박한 한국의 재즈 환경에서 사재를 털어 재즈클럽을 연 것이다.이후 수많은 재즈 뮤지션이 거쳐 간 야누스는 대학로, 이화여대 후문, 청담동, 서초동, 압구정동 등을 거치며 명맥을 이어왔다.서울의 심장부라라 할 수 있는 광화문에서 매일 밤 라이브가 열리는 재즈 클럽이 생기는 것은 이번이 처음이다.야누스가 새로 터를 잡은 광화문 인근은 덕수궁 돌담길, 정동길, 대한성공회 서울주교좌성당 등이 자리해 문화적 정취가 있고 외국인 관광객들이 많은 곳이다.야누스는 재개관을 기념해 15∼22일 8일에 걸쳐 ‘돌아온 디바’ 정미조, 재즈보컬 말로, 퓨전 국악 스타 이희문, 재즈파크 빅밴드, 재즈 디바 4명이 모인 카리나 네뷸라, 김민희, 이주미 등이 출연하는 페스티벌을 연다. 20일에는 재즈 뮤지션들이 즉흥 연주 대결을 펼치는 ‘그랜드 잼 데이’도 열린다.다음 달에는 박성연과 야누스의 이야기를 기록한 다큐멘터리 영화 ‘디바 야누스’를 개봉한다.