‘K헤리티지’ 왜곡 바로잡는 디지털 홍보대사 출범

소셜 미디어(SNS)를 중심으로 한국 유산 관련 왜곡 정보를 바로잡는 역할을 하는 디지털 국가유산 홍보대사들의 활동이 시작된다.국가유산청은 오는 30일 메타버스 플랫폼인 ‘ZEP’에서 국내외 청소년과 대학생 180명을 ‘2025년 디지털 국가유산 홍보대사’로 선정하고 발대식을 연다고 29일 밝혔다.사이버 외교사절단 반크와 민관협력을 통해 올해로 8기를 맞이하는 ‘디지털 국가유산 홍보대사’는 한국 문화와 한국 유산에 대한 정보가 잘못 알려지지 않도록 온라인 홍보 콘텐츠를 제작하는 역할을 한다. 또 콘텐츠를 전 세계로 전파해 우리 유산의 가치를 바르게 알리는 활동을 하게 된다.선발된 홍보대사들은 다음달 30일까지 한 달간 SNS를 중심으로 ‘우리 유산 이름 그대로 쓰기’ 캠페인 홍보 콘텐츠 및 국가유산 소개 콘텐츠 제작, 한국 유산 관련 왜곡 정보 시정활동 등 우리 유산 홍보 활동을 온라인으로 수행할 예정이다. 활동 종료 후에는 우수활동자 70명에게 임명장을 수여하며, 연말에는 최우수 활동자 1명을 선정하여 표창장도 수여할 계획이다.국가유산청 관계자는 “앞으로도 우리 유산을 바로 알리고 누구나 쉽게 국가유산을 누릴 수 있도록 다양한 활동을 추진해 전 세계에 우리 국가유산의 가치를 확산하고 문화교류 활성화에 기여해 나갈 것”이라고 밝혔다.