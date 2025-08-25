최휘영 장관 주재…경주서 첫 APEC 문화산업고위급대화 개최

방금 들어온 뉴스

최휘영 장관 주재…경주서 첫 APEC 문화산업고위급대화 개최

이은주 기자
이은주 기자
입력 2025-08-25 15:55
수정 2025-08-25 15:56
최휘영 문화체육관광부 장관. 문체부 제공
최휘영 문화체육관광부 장관. 문체부 제공
아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국 문화산업 분야 장관급 인사들이 경주에 모여 문화창조산업 협력 방안을 논의한다.

문화체육관광부는 최휘영 장관이 주재하는 ‘2025 APEC 문화산업 고위급 대화’를 26~28일 경북 경주에서 개최한다고 25일 밝혔다. ‘문화산업 고위급 대화’는 21개 회원 경제제인 APEC에서 문화산업 분야 장관급 인사가 처음으로 한자리에 모이는 회의다. 이번 고위급 대화에서는 ‘문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평’을 주제로 연결, 혁신, 번영 3개 분과로 나눠 회의가 진행된다.

박진영 JYP엔터테인먼트 최고창의력책임자(CCO), 제1회 두바이 국제 인공지능(AI) 영화제 대상을 받은 권한슬 감독 등 관련 분야의 민간 전문가들도 참여한다. 최 장관은 “경주에서 열리는 이번 고위급 대화는 한국이 가진 풍부한 문화 경험과 창의성을 세계와 나누는 자리가 될 것”이라면서 “고위급 대화를 통해 문화가 경제를 견인하는 새로운 협력의 장이 열리길 기대한다”고 말했다.

이은주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
