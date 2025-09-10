“니스행 아니에요?”…프랑스 가려다 튀니지 도착한 여행객 ‘아찔’, 무슨 일

이미지 확대 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

프랑스 니스에서 휴가를 즐기려던 미국인 여행객들이 실수로 튀니지의 수도 튀니스에 도착하게 된 사연이 전해졌다.9일(현지시간) 인디펜던트, 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 미국 틱톡커 브리트니 지알로는 최근 친구와 해외여행 중 벌어진 상황을 담은 영상을 틱톡에 공유하면서 화제가 됐다.지알로와 친구는 프랑스 니스로 여행을 가기 위해 공항에 도착해 비행기에 탑승했다. 탑승 이후부터 상황은 꼬이기 시작했다.두 여성은 다른 승객들과 이야기를 나누다 자신들이 프랑스 니스가 아닌 튀니지의 수도 튀니스로 향하는 비행기에 탑승한 사실을 알게 됐다.두 사람은 승무원에게 휴대전화로 지도를 보여주며 프랑스 니스로 가는지 물었고, 승무원은 아니라고 답했다. 두 사람은 기내의 다른 승객들에게 튀니스가 어디냐고 물었고 ‘아프리카’라는 답이 돌아왔다.깜짝 놀란 두 사람은 승무원에게 “잘못된 항공편을 탔다. 우린 프랑스 니스로 가야 한다”고 말하며 내리려고 했지만 승무원은 이들을 안심시키며 자리에 앉혔다. 승무원은 지알로와 친구에게 튀니스에 도착해서 비행기를 갈아타야 한다고 설명했다.매체에 따르면 이러한 착오는 항공권 예약 과정에서 발생한 것으로 알려졌다. 항공사 직원이 ‘니스’(Nice)를 ‘튀니스’(Tunis)로 잘못 알아들은 것이다.튀니스에 도착한 두 사람은 언어 차이로 현지 공항 직원들과 소통하는 데 어려움을 겪다가 끝내 프랑스행 새 항공권을 구매했다. 다음 날이 되어서야 두 사람은 목적지인 니스에 도착했다.해당 영상을 본 일부 네티즌은 “탑승권에 정보가 다 적혀 있는데 어떻게 비행기를 잘못 탈 수 있냐”며 두 사람을 질타했다. 이에 다른 네티즌들은 “잘못된 비행기를 탄 게 아니라 잘못된 항공권을 산 거다”, “그래도 튀니스는 니스에서 가까운 편이다” 등의 반응을 보였다.과거에도 도시명을 혼동해 엉뚱한 곳에 도착한 사례가 전 세계적으로 보도된 바 있다.2014년 9월 아프리카 케냐에서 축산업을 하는 다니엘 올로마에 올레 사피트(42)는 강원도 평창에서 열린 유엔 생물다양성협약 당사국 총회에 참석하기 위해 항공권을 끊었다.그러나 사피트가 탄 비행기가 착륙한 곳은 평양 순안공항이었다. 여행사 직원이 평창의 영문 표기(Pyeongchang)와 평양(Pyongyang)을 헷갈려 항공권을 잘못 예매했기 때문이었다. 사피트의 당혹스러운 사연은 2015년 4월 월스트리트저널(WSJ)에 의해 보도됐다.