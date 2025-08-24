“8세 어린이 손에 수류탄을”…군국주의 러시아, 어린이 군사 캠프 ‘논란’

이미지 확대 러시아 남부 로스토프 지역에서 군대 캠프에 참가한 어린 학생들. 2025.08.21. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 러시아 남부 로스토프 지역에서 군대 캠프에 참가한 어린 학생들. 2025.08.21. 로이터 연합뉴스

우크라이나와 전쟁 중인 러시아가 어린이들이 참여하는 군사훈련 캠프에서 실제 살상 무기를 사용한 것으로 전해졌다.로이터 통신은 지난 22일(현지시간) 8세 소년에게까지 수류탄 투척 훈련을 시키는 러시아의 군사 체험 캠프 현장을 소개했다.전날 러시아 남부 돈강에 있는 훈련장에는 8∼17세 아이 83명이 모여 우크라이나전 참전용사 출신 교관들의 지휘 아래 행군에 나섰다.대부분은 적의 눈에 잘 띄지 않도록 색과 무늬가 얼룩덜룩하게 디자인된 위장 군복을 입고 있었고, 진짜 무기와 장난감 무기를 섞어 들고 훈련에 임했다.아이들은 실전에 임한 듯이 모래사장과 얕은 물가에서 배를 땅에 대고 기어가는 포복 훈련도 수행했다.가장 어린 참가자인 8세 이반 글루셴코는 ‘가장 기억에 남는 훈련이 무엇이냐’는 질문에 즉각적으로 “수류탄을 던져본 것”이라고 답했다.또 다른 참가자 안톤은 “내가 왜 여기 있냐고요? 나의 미래를 군 복무에 걸고 싶다. 조국을 위해 복무하고, 마지막 순간까지 내 사명에 충성할 것”이라고 했다.같은 참가자 다비드는 ‘행군’을 통해 자신의 한계를 시험해볼 수 있었다면서 “내 의지력이 얼마나 강한지 알게 해줬다”고 했다.훈련이 끝나자 몇몇 아이들은 흥분으로 들떠 있었다고 로이터는 전했다.참가자들은 우크라이나 국경과 가까운 로스토프 지역의 코사크족이 운영하는 생도 그룹의 일원이었다.로이터에 따르면 러시아 당국이 이런 훈련이 건강한 애국심을 심어주고 전쟁으로 훼손된 국가적 회복력을 키우는 데 이바지한다고 보고 있다.이런 캠프도 어린이에게 군 복무에 필요한 기술을 교육하는 광범위한 추세에 따른 것이라고 설명한다.하지만 반대 목소리도 크다.러시아의 우크라이나 침공 후 강화된 ‘학교의 군사화’를 견제하고 실상을 조사하는 아동권리 보호단체인 ‘네 노르마’는 청소년에게 군대식 훈련을 시키고 학교에서 무기 사용법과 군사 드론 제작법을 가르치는 것은 일종의 ‘세뇌와 선전’이라고 비판했다.