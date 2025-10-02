교제 여성 딸 손발 묶고 음란행위 한 日남성…카메라 보더니 ‘브이’

이미지 확대 교제하던 여성의 10대 딸을 강제로 차에 태우고 음란 행위를 한 일본의 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 이 남성이 경찰차 안에서 취재진 카메라를 향해 양손으로 ‘브이’ 모양을 만들어 보이는 모습. 일본 마이니치방송 캡처 닫기 이미지 확대 보기 교제하던 여성의 10대 딸을 강제로 차에 태우고 음란 행위를 한 일본의 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 이 남성이 경찰차 안에서 취재진 카메라를 향해 양손으로 ‘브이’ 모양을 만들어 보이는 모습. 일본 마이니치방송 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

교제하던 40대 여성의 10대 딸을 강제로 차에 태워 음란 행위를 한 일본 20대 남성이 검거됐다.1일 일본 후지뉴스네트워크(FNN), 마이니치방송 등에 따르면 현지 경찰은 비동의 외설(강제추행), 외설 목적 약취(납치) 등의 혐의로 건설 노동자 쿠보 료키(21)를 검찰에 송치했다고 밝혔다.쿠보는 지난 8월 말 교제하던 40대 여성의 집 유리창을 깨고 침입해 교제 여성의 10대 딸 A양을 강제로 데리고 나와 “내 말을 듣지 않으면 죽일지도 모른다”고 협박해 차에 태운 뒤 음란 행위를 한 혐의를 받는다.사건 당일 쿠보의 교제 여성은 아들로부터 “남자가 집에 들어와서 때렸다”는 연락을 받고 경찰에 신고했다. 경찰에 따르면 A양은 차 안에서 양손과 양발이 묶인 상태로 발견됐다. 쿠보는 교제 여성 아들의 목을 조르고, 얼굴을 때려 다치게 한 혐의도 있다.쿠보는 범행 전 교제 여성과 금전 문제로 갈등을 겪은 것으로 알려졌다.그는 경찰 조사에서 “(피해자를) 집에서 데리고 나왔지만 음란한 목적이 아니라 교제 상대를 괴롭히기 위해서였다”고 주장했다. 또 “소중한 것이 상처받으면 교제 상대가 상처받을 것이라고 생각해 교제 상대의 아이를 노렸다”고 진술한 것으로 알려졌다.쿠보는 이날 경찰차 안에서 취재진 카메라를 향해 미소 지으며 손을 흔들고, 손가락을 ‘브이’ 모양으로 만들어 보이기도 했다.