‘이곳’ 여행 많이 가는데…임신부에 치명적인 ‘사과병’ 경고 나왔다

이미지 확대 전염성 홍반으로 인해 양쪽 뺨에 붉은 발진이 생긴 모습. 일본 국립감염증연구소 제공 닫기 이미지 확대 보기 전염성 홍반으로 인해 양쪽 뺨에 붉은 발진이 생긴 모습. 일본 국립감염증연구소 제공

이미지 확대 전염성 홍반 진단을 받은 아이의 양쪽 뺨과 팔의 모습. 붉은 발진이 생겼다. NHK 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 전염성 홍반 진단을 받은 아이의 양쪽 뺨과 팔의 모습. 붉은 발진이 생겼다. NHK 보도화면 캡처

이미지 확대 전염성 홍반 진단을 받은 아이의 팔. NHK 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 전염성 홍반 진단을 받은 아이의 팔. NHK 보도화면 캡처

국내 여행객이 즐겨 찾는 일본 오키나와의 중심 도시 나하시에서 이른바 ‘사과병’이 유행해 현지 보건 당국이 경보를 발표했다.21일 오키나와TV(OTV) 등에 따르면 나하시 보건소는 지난 18일 사과병으로 잘 알려진 전염성 홍반이 시 전역에서 증가하고 있다고 경보를 내렸다.일본 후생노동성에 따르면 전염성 홍반은 바이러스(parvovirus B19)에 의한 감염성 질환으로 주로 기침이나 재채기를 통해 감염된다. 주로 겨울과 봄에, 2~15세 정도의 영유아나 어린이에게서 자주 발생한다.5~16일 정도의 잠복기 후 양쪽 뺨이나 팔, 다리 등 몸에 붉은 발진이 생기는 것이 특징이라 사과병이라는 별칭이 붙었다.양쪽 볼에 발진이 생기기 전에 발열이나 감기 같은 증상이 나타날 때가 많다.이 병은 성인도 감염될 수 있는데, 성인의 경우엔 두통이나 관절염 등의 증상이 나타나기도 한다.임신 중인 여성은 특히 감염되지 않도록 유의해야 한다. 임신부가 감염되면 태아에게 감염돼 유산이나 사산 등을 일으킬 수 있기 때문이다.이 병이 유행했던 지난 2011년에는 후생노동성 조사 결과 일본에서 49명이 유산이나 사산을 했다.전염성 홍반에는 특별한 치료법이 없고 나타나는 증상에 따라 치료한다. 가려움이 있는 경우에는 집에서 할 수 있는 목욕 치료법을 시행하며, 관절통이나 미열이 있는 경우에는 해열진통제를 처방한다.현지 보건 당국에 따르면 이달 8일부터 일주일 새 나하 시내 소아과 의료기관이 보고한 환자 수는 1곳당 20명에 달했다.나하시 당국은 손을 잘 씻고 마스크 착용 등 감염 예방 수칙을 준수하라고 당부했다.오키나와뿐만 아니라 후쿠오카에서도 사과병이 유행하고 있어 한국인 방문객의 유의가 필요하다.