큰일날 뻔…“日 낙하 ‘거대 화구’, 히로시마형 원폭 10분의 1 수준”

지난 19일 밤 일본 상공에서 강한 빛을 내는 화구가 떨어진 가운데, 이 화구의 위력은 히로시마형 원자폭탄의 10분의 1 수준이었던 것으로 나타났다.25일 일본 아사히신문은 미 항공우주국(NASA)의 분석 결과를 인용해 “19일 오후 11시 8분 일본 규슈 등지에서 목격된 화구의 에너지는 일본에서 확인된 화구 중 1988년 통계 작성 이후 최대 규모였다”고 밝혔다.NASA에 따르면 이번에 관측된 화구가 폭발하며 방출한 에너지는 1.6㏏(킬로톤)이었다. 이는 히로시마형 원자폭탄(16㏏)의 10분의 1 수준이다.화구 낙하지점은 가고시마현 오스미반도 남동쪽 약 80㎞ 해상으로 추정된다. 당시 긴키·시코쿠·규슈 지방 등 서일본 지역 상공 곳곳에서 거대한 유성이 밝게 빛나며 떨어지는 모습이 포착되면서 온라인상에서는 목격담이 이어졌다.지난 2020년 11월에도 일본 도카이·긴키 지방 여러 지역에서 화구가 관측된 바 있지만, 당시 규모는 0.073㏏에 불과했다.가나가와현 히라츠카시 박물관 후지이 다이치 학예사는 나가사키현 정점 관측 카메라 영상을 분석한 결과 “화구가 초속 21㎞, 각도 58도로 대기권에 진입해 가고시마현 남동쪽 해상에 떨어졌을 가능성이 있다”고 밝혔다.후지이는 이번과 같은 화구가 도심에 충돌할 경우 “직접 충돌로 인한 피해에 더해 화구의 충격파로 일정 범위 내에서 유리가 깨지는 등의 피해가 발생할 것”이라고 설명했다.일본스페이스가드협회의 아사미 아츠오 사무국장은 이번 화구를 “직경 2~3m 소행성”으로 봤다.그는 “공중 폭발 위력이 원폭의 10분의 1 규모라 하더라도 지상에서의 피해가 원폭만큼 크진 않았을 것”이라면서도 “이 정도 크기의 화구를 사전에 발견하기는 어렵다”라고 했다.한편 화구는 지상에서 맨눈으로 볼 수 있는 행성들보다 더 밝은 유성으로, 금성의 겉보기 등급인 약 -4등급보다 밝게 빛난다.