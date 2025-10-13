中, 대만군 작전국 간부 18명 현상수배·사진 공개

이미지 확대 중국 푸젠성 샤먼 공안국이 현상 수배하면서 공개한 대만군 정치작전국 심리작전대대 핵심 간부 18명의 얼굴. 르웨탄톈·뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 중국 푸젠성 샤먼 공안국이 현상 수배하면서 공개한 대만군 정치작전국 심리작전대대 핵심 간부 18명의 얼굴. 르웨탄톈·뉴시스

중국이 대만 심리전 부대 전원의 신원을 파악하고 핵심 간부 18명을 현상수배했다.13일 중국관영 중앙(CC)TV가 운영하는 소셜미디어(SNS)인 위챗(중국판 카톡)의 르웨탄톈(日月譚天)은 지난 11일 푸젠성 샤먼 공안국이 대만군 정치작전국 심리작전대대 핵심 간부 18명을 현상 수배한 것을 소개했다.해당 매체는 “심층 조사를 거쳐 전담팀은 ‘심리작전대대’ 전원인 250여명의 실제 신분과 직책을 규명했다”고 전했다.매체는 중국 전담팀 관계자를 인용, 대만 심리작전대대가 전임 차이잉원 총통 시기 대 중국 정보전·인지전 역할을 강화하기 시작했고, 정보·전술·전파·선무 등 역할을 나눈 6개 중대로 이뤄져 있다고 설명했다.이 부대가 2022년 대만군의 연례 훈련인 한광훈련에서 ‘가짜정보 반격’ 임무를 담당했다고 했다.매체는 “심리작전대대는 양안(중국과 대만) 민중을 현혹하려 머리를 짜내고 섬(대만) 안에서 대륙(중국)에 대한 적의를 선동해 양안 평화를 파괴하고 국가 통일을 막으려 한다”며 “하지만 그들이 전개하는 작전 능력 수준이 낮아 그 행동은 자기기만에 불과하다”고 주장했다.매체는 현상 수배된 18명에 대해서 “국가 분열·선동 방면에서 언동이 악랄하고 위험이 심각하다”면서 “이 18명에게는 최고 사형 판결과 종신 책임 추궁, 결석 재판 등이 가능하다”고 했다.지난 6월 광둥성 광저우 공안국이 대만 정보부대 소속 20명을 현상 수배하자 대만 당국이 이들을 위로했고, 관련자들의 가족이 해당 군종 안에 남아있기를 원치 않았다며 중국의 현상 수배가 대만을 겁먹게 하는 효과가 있다고 매체는 주장했다.