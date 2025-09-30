中 4중전회 새달 20∼23일 개최… 5개년 목표 나온다

경주 APEC 앞두고 열려 주목

‘낙마’ 군 장성 처분도 확인될 듯

중국공산당이 최고권력기구인 중앙위원회 전체회의를 다음 달 20일부터 나흘간 개최한다고 밝혔다. 북중러가 밀착을 과시한 중국 전승절 열병식 후 한달 반 만에 개최되는 회의에서 2026~2030년 5개년의 경제·정치 목표, 군장성 변동 사항 등이 윤곽을 드러낼 것으로 보인다.29일 신화통신에 따르면 중국공산당 중앙정치국은 이날 시진핑 총서기(국가주석) 주재로 중앙정치국 회의를 열고 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회)를 다음달 20일부터 23일까지 베이징에서 소집하기로 결정했다.중앙정치국은 국민경제와 사회발전에 관한 제15차 5개년 계획(2026~2030년)의 초안에 대한 의견 수렴 내용을 청취했으며, 수정된 초안을 4중전회에 상정해 심의하기로 결정했다. 이 초안은 미중 패권 경쟁 속에 “새로운 품질의 생산력을 지역 실정에 맞춰 발전시킨다”는 내용을 포함시켜 첨단 기술 혁신을 통해 경제 및 안보 위기를 돌파한다는 취지를 담았다. 5개년 계획은 전체회의에서 먼저 승인받고, 통상 3월마다 열리는 전국인민대표대회(전인대·한국 국회 격)에서 최종 승인된다. 이번 회의에서 경기 부양책에 대한 내용이 제시될 지도 관심사다.4중전회가 다음달 31일 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 소집되는 만큼 공개될 내용들에 이목이 쏠린다. 중국의 고강도 반부패 사정 작업이 이어지는 가운데 낙마하거나 면직된 군 장성들에 대한 처분 결정도 이번 회의에서 확인될 것으로 보인다. 지난해 11월 낙마한 먀오화 전 중국 중앙군사위원회 정치공작부 주임, 최근 전인대 대표직을 상실한 인민무장경찰부대 사령관 왕춘닝 상장, 중국공산당 중앙군사위원회 후방지원부장 장린 중장에 대한 당적 박탈 처분이 이번 4중전회에서 결정될 전망이다.