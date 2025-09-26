시진핑 “온실가스 7~10% 감축”… 中, 美 대신 ‘글로벌 리더’ 노린다

유엔 기후회의서 저탄소 계획 밝혀

10년간 풍력·태양광 6배 확대 제시

트럼프 ‘녹색 사기’ 발언 겨냥한 듯

외신 “충분치 않은 목표치” 지적도

이미지 확대 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 24일 신장위구르자치구 70주년 행사에 참석해 열띤 환영을 받자 손을 흔들고 있다. 시 주석은 사상 최초로 신장자치구 설립 기념식을 찾아 서방이 제기하는 소수민족인 위구르족 인권 탄압 논란을 불식시키며 공산당의 전면 통치를 과시했다.

우루무치 신화 연합뉴스

2025-09-26 14면

시진핑 중국 국가주석이 24일(현지시간) 자국의 온실가스 배출량을 오는 2035년까지 고점 대비 7~10% 감축하겠다고 밝혔다. 세계 최대 온실가스 배출국인 중국이 감축 목표를 구체적인 수치로 내놓은 것은 처음이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 재취임 하루 만에 파리기후변화협약에서 재탈퇴하며 ‘그린 리더십’에 공백이 생긴 사이 이를 자신이 꿰차 ‘글로벌 리더십’을 부각하는 동시에 ‘다자주의 지도자’ 위상을 높이려는 제스처로 풀이된다. 중국이 전날 ‘개도국 지위’ 포기를 선언하며 세계무역기구(WTO) 개혁에 힘을 싣고 미국 주도 세계 무역질서 개편에 맞선 것과도 같은 맥락이다.시 주석은 24일(현지시간) 뉴욕에서 열린 유엔 기후변화 정상회의 화상 연설에서 “향후 10년 간 태양광, 풍력, 수력 발전 등 비화석 연료의 전체 에너지 소비 비중을 30% 이상으로 늘리고, 풍력·태양광 발전 설치 용량을 2020년의 6배 이상으로 확대해 총 3600기가와트(GW)로 늘리겠다”며 이렇게 밝혔다. 또 시 주석은 “녹색, 저탄소 전환은 시대의 흐름이나, 일부 국가가 에너지 전환에 역행하고 있다”며 “국제사회는 올바른 방향에 ﻿집중해야 한다”고 강조했다. 직접 언급하진 않았으나 미국을 겨냥한 발언이라는 해석이 나왔다.바로 전날 트럼프 대통령은 유엔총회 연설에서 기후변화를 ‘그린 스캠’(녹색 사기)이라고 깎아내리고 기후변화 대응, 탄소저감 정책을 “전세계에 저질러진 최대의 사기극”이라고 비난했다. 그는 이날 회의에도 불참해 시 주석과는 대조를 이뤘다. 화석 연료를 옹호하는 트럼프 대통령은 파리협정 탈퇴 이후 의무 사항인 국가 온실가스 감축목표(NDC)도 내놓지 않고 있다.블룸버그통신 등 외신들은 “온실가스 배출량의 31%를 차지하는 중국의 감축 목표는 지구 온난화 한계를 극복하기 위한 조치로 여전히 충분하지 않으며, 중국이 약속을 지키지 못할 가능성도 있다”고 지적했다. 반대로 중국이 일부러 감축 목표치를 낮게 설정한 뒤 실제로는 초과 달성해 전세계에 과시하려는 전략이라는 분석도 나왔다.그린피스 동아시아의 글로벌 정책 고문인 야오저는 “이날 발표된 목표가 지구를 안전하게 지킬 수 있다는 보장은 없지만, 중국이 문서상으로나마 목표를 초과 달성할 가능성이 높다는 점은 희망적”이라고 뉴욕타임스(NYT)에 전했다. 중국 기업들은 태양광 패널, 풍력 터빈, 배터리 생산 분야에서 세계 시장을 선도하고, 재생 에너지 기술에 필요한 니켈·리튬 등 광물 생산·가공도 주도하고 있다. NYT는 “중국이 특허 출원, 고품질 연구, 수천억 달러의 프로젝트 투자 등을 통해 청정 에너지 분야 혁신국으로 발돋움하며 세계 경제, 지정학을 변화시키기 시작했다”고 평가했다.