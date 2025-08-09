‘안전’ 강조하더니…승객 태운 中무인택시 구덩이 추락

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘안전’ 강조하더니…승객 태운 中무인택시 구덩이 추락

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-08-09 12:23
수정 2025-08-09 12:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
중국에서 가장 안전하다고 홍보해온 무인자율주행 로보택시가 승객을 태우고 가다가 길가 구덩이에 빠지는 사고가 발생했다. 웨이보 캡처
중국에서 가장 안전하다고 홍보해온 무인자율주행 로보택시가 승객을 태우고 가다가 길가 구덩이에 빠지는 사고가 발생했다. 웨이보 캡처


중국이 안전하다고 자랑해온 무인자율주행 로보택시가 승객을 태운 채 길가 구덩이에 빠지는 사고가 발생했다.

지난 7일 중국 신경보 등에 따르면 중국의 기업 바이두가 개발한 인공지능(AI) 무인자율주행 로보택시 ‘뤄보콰이파오’가 전날 오후 6시쯤 충칭에서 승객을 태우고 가던 중에 약 3m 깊이의 길가 구덩이로 향했다.

당시 탑승 중이던 여성 승객은 다행히 크게 다치지 않았다.

그는 주변 시민들이 내려준 사다리를 이용해 무사히 빠져나왔다.

사고가 발생한 구덩이는 배관 매설 공사 중이던 구역이었다.

인근 상점 주인은 “공사장 주변에 울타리와 경고판도 있었는데, 로보택시가 왜 그쪽으로 진입했는지 모르겠다. 기계를 100% 믿을 수는 없다. 오류 가능성은 항상 존재한다”고 했다.

뤄보콰이파오는 바이두가 2021년 8월 공식 출시한 자율주행 택시 서비스다.

중국을 비롯한 세계 15개 도시에서 1000대 이상 운영 중이다.

뤄보콰이파오는 지금까지 1100만 건 이상의 누적 이용과 1억 7000만㎞의 무사고 주행 기록을 세웠다. 또 46개의 안전 시스템을 갖췄다고 자랑해왔다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로