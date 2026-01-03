“미국이 군사 공격” 베네수엘라, 국가비상사태 선포

이미지 확대 VENEZUELA-US-CONFLICT-CRISIS 2026년 1월 3일 카라카스에서 발생한 일련의 폭발 후 베네수엘라 최대 군사 단지인 푸에르테 티우나에서 발생한 화재 사진 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 VENEZUELA-US-CONFLICT-CRISIS 2026년 1월 3일 카라카스에서 발생한 일련의 폭발 후 베네수엘라 최대 군사 단지인 푸에르테 티우나에서 발생한 화재 사진 AFP 연합뉴스

이미지 확대 3일(현지시간) 새벽 베네수엘라 카라카스의 라 카를로타 공항에서 폭발음과 저공비행하는 항공기 소리가 들린 후 연기가 피어오르고 있다. 2026.1.3 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 새벽 베네수엘라 카라카스의 라 카를로타 공항에서 폭발음과 저공비행하는 항공기 소리가 들린 후 연기가 피어오르고 있다. 2026.1.3 AP 연합뉴스

이미지 확대 3일(현지시간) 새벽 베네수엘라 카라카스에서 폭발음과 저공비행하는 항공기 소리가 들리자 시민들이 급히 뛰어가고 있다. 2026.1.3 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 새벽 베네수엘라 카라카스에서 폭발음과 저공비행하는 항공기 소리가 들리자 시민들이 급히 뛰어가고 있다. 2026.1.3 AP 연합뉴스

3일(현지시간) 새벽 베네수엘라 수도 카라카스에서 폭발음이 여러 차례 들렸다고 AP·AFP·로이터통신 등 외신이 일제히 보도했다.베네수엘라 정부 성명과 미 언론의 보도를 종합하면 미군이 공습에 나선 것이 확실시된다.AP에 따르면 이날 오전 2시쯤 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음과 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸다. 도시 곳곳에서 주민들이 거리로 뛰쳐나왔다.로이터도 복수의 목격자를 인용해 카라카스에서 항공기 소리와 큰 굉음, 연기 기둥이 포착됐다고 보도했다.베네수엘라 정부는 성명을 내 미국이 베네수엘라의 민간·군사 시설을 공격했다며 이같은 공격을 강력하게 규탄한다는 입장을 밝혔다.베네수엘라 정부는 성명에서 미국이 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이아주(州)를 공격했다며 이는 “매우 중대한 군사 침공”이라고 주장했다.니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 국가비상사태를 선포하고, “적절한 시기와 상황에서” 모든 국가 방어 계획을 가동할 것을 지시했다고 정부는 성명에서 전했다.베네수엘라 정부는 또 사회·정치 세력에 국가 수호를 위해 결집, 행동에 나설 것을 촉구했다.구스타보 페드로 콜롬비아 대통령은 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 미국을 겨냥해 “지금 그들은 카라카스를 폭격하고 있다”며 “전 세계에 경고한다. 베네수엘라가 공격받고 있다”고 말했다.앞서 트럼프 행정부는 마두로 대통령의 퇴진을 압박하기 위해 베네수엘라에 대한 지상 작전 가능성을 언급한 바 있다.미국은 최근 베네수엘라 근해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 격침하고, 국제법을 위반한 유조선을 나포하기도 했다.