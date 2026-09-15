트럼프 장남, 러시아 재벌 돈으로 바하마 섬에서 호화결혼

우크라로부터 제재받는 러 재벌

트럼프 장남 “친구의 결혼 선물”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어의 바하마 섬에서 열린 결혼식 피로연 장면. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어의 바하마 섬에서 열린 결혼식 피로연 장면. 인스타그램 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 주니어(오른쪽)와 우마르 크렘레프. 국제복싱협회 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 주니어(오른쪽)와 우마르 크렘레프. 국제복싱협회 홈페이지 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어의 바하마 섬에서 열린 결혼식 피로연 장면. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어의 바하마 섬에서 열린 결혼식 피로연 장면. 인스타그램 캡처

세줄 요약 트럼프 주니어가 바하마 개인 섬에서 연 재혼 피로연 비용 일부를 푸틴과 가까운 러시아 재벌 우마르 크렘레프가 지원한 사실이 드러났다. 트럼프 측은 개인적 결혼 선물이라며 정치적 해석을 경계했다. 바하마 재혼 피로연 비용 일부 러시아 재벌 부담

푸틴 측근 크렘레프, 결혼 선물이라며 후원

트럼프 측, 정치적 해석과 의혹 제기 부인

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도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 바하마의 한 섬에서 연 재혼 피로연 비용을 러시아 재벌이 부담한 것으로 드러났다.탐사 보도매체 프로 퍼블리카는 14일(현지시간) 지난 5월 트럼프 주니어가 베티나와 바하마의 개인 소유 섬 두 군데에서 3일간 올린 결혼식 비용 일부를 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 긴밀한 관계를 맺고 있는 러시아 재벌이 지원했다고 전했다.이들 부부의 결혼식을 후원한 러시아 재벌 우마르 크렘레프는 러시아 국영 에너지 기업 가스프롬의 후원을 받는 국제복싱협회(IBA)의 회장이다. 우크라이나는 그의 가족과 연관된 단체가 어린이 납치에 관여했다는 혐의로 제재를 시행 중이다.러시아 재벌이 결혼식에 부담한 돈은 섬 임대료와 약 50명의 하객 초대 비용 등 수십만 달러로 추산된다. 이틀간 축하연이 진행된 섬 대여료는 1박에 10만 달러(약 1억 3500만원)며 불꽃놀이 비용은 7만 달러(약 9500만원)에 이른다.트럼프 주니어의 개인 재산도 경제전문지 포브스 추산 약 3억 달러(약 4062억원)로 결혼식 비용을 치르기에 전혀 무리가 없다.이에 트럼프 주니어 부부는 인스타그램을 통해 “우리의 결혼식은 가족들만 참가한 개인적인 행사였으며 피로연은 원래 친구들과 재미있는 주말을 보내려던 것으로 계획하지 않았다”면서 “친구 우마르는 이틀간의 피로연에 우리를 초청했으며, 이는 친구로부터의 결혼 기념 선물이었다”고 밝혔다.이어 “개인적이고 행복한 일이 신분이나 배경 때문에 정치적이고 사악한 일로 묘사되는 것은 불행한 일”이라며 “우정은 정치적 동기가 필요하지 않으며 결혼 선물은 그저 결혼 선물일 뿐”이라고 해명했다.또 전 세계에 걸쳐 멋진 친구들을 둔 것은 행운이며 그들의 호의에 대해 부끄러워하거나 사과하지 않을 것이라고 덧붙였다.크렘레프가 회장을 맡은 이후 IBA는 우크라이나의 대회 출전을 금지했으며 불투명한 재정과 권위주의적 운영으로 국제올림픽위원회(IOC)의 인증을 박탈당했다.IOC는 선수 보호를 위해 2020 도쿄 올림픽과 2024 파리 올림픽 복싱 경기를 직접 조직했고, 2028 로스앤젤레스 올림픽에서도 IBA가 관여하지 못하도록 차단할 예정이다.푸틴 대통령은 지난 5월 중국 국빈 방문에 크렘레프를 동행했으며, 러시아 우정 훈장을 수여하기도 했다.최근 크렘레프는 미국 시장 진출에 박차를 가하고 있으며 지난 7월에는 플로리다 마이애미에서 글러브없이 싸우는 맨손 복싱 이벤트를 개최하기도 했다.우크라이나 언론은 미국과 러시아의 적대적인 관계에도 불구하고 트럼프 대통령과 그의 측근들은 러시아와의 불법적 연루 의혹에 끊임없이 시달려 왔다고 지적했다.트럼프 1기에서는 소위 러시아가 대선에 개입했다는 ‘러시아 스캔들’로 인해 특검 수사가 진행됐으며, 약 2년에 걸친 수사 결과 러시아의 대선 개입은 사실이지만 트럼프 캠프와 공모했다는 점은 입증되지 않았다는 결론이 나왔다.