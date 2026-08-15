벽 속에서 148억원 금괴 ‘와르르’…인생 잭팟 터졌는데 “5년 참아라”, 왜

세줄 요약 벨기에 한 주택을 수리하던 인부들이 지하실 벽 속에서 900만 유로, 약 148억원 상당의 금괴와 금화를 발견했다. 발견 직후 경찰에 신고했고, 집 소유주인 자선단체는 금이 어려운 이웃을 돕는 데 쓰이길 바란다고 했다. 다만 법상 진짜 주인이 5년 안에 나타날 수 있어 소유권은 아직 불확실하다. 주택 수리 중 벽 속 금괴·금화 발견

가치 약 148억원, 즉시 경찰 신고

법상 5년 내 진짜 주인 주장 가능

이미지 확대 벨기에 동플랑드르 덴데르몬더의 한 주택에서 발견된 뒤 현지 경찰이 공개한 금괴와 금화. BBC 캡처 닫기 이미지 확대 보기 벨기에 동플랑드르 덴데르몬더의 한 주택에서 발견된 뒤 현지 경찰이 공개한 금괴와 금화. BBC 캡처

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벨기에의 한 주택을 수리하던 인부들이 지하실 벽 속에 숨겨져 있던 900만 유로(약 148억원) 상당의 금괴와 금화를 발견했다. 막대한 금을 두고 발견한 인부들과 건물 소유주인 자선단체 중 누가 주인이 될지 관심이 쏠리고 있다.14일(현지시간) BBC와 벨기에 공영방송 VRT 등 외신에 따르면 동플랑드르 지역의 한 주택에서 새 하수관을 묻기 위해 벽에 구멍을 뚫던 인부들이 최근 우연히 숨겨진 금 무더기를 발견했다.이 금은 여름방학 아르바이트를 하던 18세 청년을 포함한 작업자들이 건물 기초 공사를 진행하다가 찾았다. 인부들은 발견 직후 경찰에 신고했으며, 자신들이 임의로 가질 수 없는 물건이라고 판단했다고 밝혔다.현재 이 주택은 플랑드르 지역 덴데르몬더에서 복지 활동을 펼치는 자선단체 ‘CAW 오스트플란데런’의 소유다.이 단체의 게르트 힐라르트 대표는 “처음에는 믿기지 않을 정도로 놀랐다”며 “금이 단체 활동에 쓰여 어려움에 처한 이들을 돕는 데 보탬이 되길 바란다”고 전했다.수사에 나선 경찰은 “이미 현장을 샅샅이 뒤져 금을 모두 안전한 곳으로 옮겼다”며 추가로 찾기 위해 현장을 방문하지 말라고 당부했다.벨기에 법에 따르면 금의 정당한 소유자는 5년 안에 소유 권리를 주장할 수 있다. 다만 사건을 맡은 현지 검찰은 아직 진짜 주인이 누구인지 알 수 없다고 밝혔다.만약 5년이 지나도록 주인이 나타나지 않고 이 금이 범죄와 무관하다는 사실까지 확인되면 법에 따라 발견자와 땅 주인이 절반씩 나눠 갖게 된다.결국 인부들과 자선단체 모두 최대 5년 동안 진짜 주인이 나타나는지 지켜봐야 하는 상황이다. 끝내 소유자가 나타나지 않는다면 이 금은 온전히 이들의 몫이 될 전망이다.