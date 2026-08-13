日 “우리 땅” 주장하는 북방영토 처음 찾은 푸틴

세줄 요약 푸틴 대통령이 일본과 러시아의 영유권 분쟁 지역인 북방영토 에토로후섬을 처음 방문했다. 러시아 실효지배를 과시한 행보로 해석됐고, 일본 정부는 강력히 항의했다. 푸틴은 북방영토를 러시아 영토라고 주장했다. 푸틴, 북방영토 에토로후섬 첫 방문

러시아 실효지배 과시, 일본 강력 항의

북방영토 귀속 둘러싼 양국 갈등 재점화

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 로이터 연합뉴스

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일 일본과 러시아 간 영유권 분쟁 지역인 북방영토(쿠릴열도 남단)를 처음 방문했다. 전날 일본의 영유권 주장을 일축한 데 이어 직접 현지를 찾으며 러시아의 실효지배를 과시한 것으로 풀이된다. 일본 정부는 즉각 “강력히 항의한다”고 반발했다.13일 지지통신은 타스통신을 인용해 푸틴 대통령이 이날 러시아가 실효지배하는 북방영토의 에토로후섬(러시아명 이투루프섬)을 방문했다고 전했다. 푸틴 대통령이 2000년 집권 이후 북방영토를 방문한 것은 처음이다. 푸틴 대통령은 현지에서 수산물 가공공장 등을 시찰한 것으로 전해졌다.앞서 푸틴 대통령은 북방영토 문제를 비롯한 일본의 대러시아 정책을 직접 비판했다. 니혼게이자이신문에 따르면 그는 전날 러시아 해군 태평양함대의 군사훈련을 시찰하기 위해 극동 사할린주를 방문해 고 아베 신조 전 일본 총리 등과는 건설적인 관계를 구축했지만 “유감스럽게도 일본의 입장에 변화가 나타나고 있다”고 했다.또 우크라이나 침공 이후 일본이 일방적으로 대러시아 제재를 가하고 러시아를 위협으로 규정했다고 비난했다. 북방영토의 귀속에 대해서도 “제2차 세계대전의 결과로 생겨난 현실로서 국제문서에 명기돼 있다”며 러시아 영토로 이미 확정된 사안이라고 주장했다.모테기 도시미쓰 외무상은 푸틴 대통령이 북방영토를 방문한 데 대해 이날 외무성 엑스(X)에 “일본 정부로서 이번 방문에 대해 강력히 항의한다”고 밝혔다. 이어 “에토로후섬을 포함한 북방 4개 섬은 역사적으로도 국제법상으로도 우리나라 고유의 영토”라고 주장했다.북방영토는 홋카이도 북동쪽의 에토로후·구나시리·시코탄·하보마이 군도로, 제2차 세계대전 종전 직후인 1945년 소련군이 점령한 이후 소련과 러시아의 실효지배가 이어지고 있다. 러시아는 그동안 고위 인사의 방문과 개발 사업 등을 통해 북방영토에 대한 실효지배를 강화해 왔다.2010년에는 드미트리 메드베데프 당시 대통령이 소련과 러시아를 통틀어 국가원수로는 처음 북방영토인 구나시리섬(러시아명 쿠나시르섬)을 방문했다. 이후 총리로서 2012년 구나시리섬, 2015년과 2019년 에토로후섬을 잇달아 찾으며 북방영토가 러시아 영토의 일부라고 주장했다.