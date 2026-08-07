“엄마라 해도 믿겠네”…36세에 할머니 된 日 여성, 7개월 손주 안자 ‘발칵’

세줄 요약 일본 히로시마의 36세 여성 A씨가 15세에 27세 남편과 교제해 한 달 만에 첫째를 임신했고, 우여곡절 끝에 네 자녀를 키운 뒤 20세 딸의 출산으로 할머니가 됐다. 방송에서 7개월 손자를 안은 모습이 공개되며 놀라움을 샀다. 15세 첫눈에 반한 27세 남편과 교제 시작

한 달 만에 임신, 반대와 빚 속 결혼 생활

첫째 출산으로 36세에 할머니가 된 사연

이미지 확대 일본 히로시마에 거주하는 A씨(36)의 대가족 일상이 현지 방송사를 통해 소개돼 화제다. 사진=아베마TV 닫기 이미지 확대 보기 일본 히로시마에 거주하는 A씨(36)의 대가족 일상이 현지 방송사를 통해 소개돼 화제다. 사진=아베마TV

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일본에서 15세의 나이에 연상의 남성에게 첫눈에 반해 교제 한 달 만에 임신했던 여성이 30대에 할머니가 된 사연이 전해져 화제를 모으고 있다.6일 일본 오리콘뉴스 등에 따르면 현지 방송사 아베마(ABEMA)의 예능 프로그램 ‘사랑의 하이에나 시즌2’ 최근 방송에서 히로시마에 거주하는 A씨(36)의 대가족 일상이 소개됐다.A씨는 15세 때 당시 27세였던 현재의 남편을 보고 첫눈에 반해 적극적인 애정 표현 끝에 연애를 시작했다고 밝혔다. 이후 사귄 지 한 달 만에 첫째 딸을 임신한 일화를 털어놨다.그러나 이들의 결혼 생활은 시작부터 순탄치 않았다. 남편 부모님의 극심한 반대에 부딪혔을 뿐만 아니라, 결혼 후에는 남편에게 600만엔(약 5400만원)에 달하는 숨겨진 빚이 있다는 사실까지 밝혀졌다.갖은 어려움 속에서도 네 자녀를 키워낸 A씨는 스무 살이 된 첫째 딸이 아이를 출산하면서 36세라는 젊은 나이에 할머니가 됐다.방송에서 A씨가 7개월 된 손자를 안고 있는 모습이 공개되자 출연진은 “누가 할머니인지 모르겠다”며 놀라움을 감추지 못했다.현재 A씨의 가족은 48세 남편, 18세 장남, 16세 차녀, 10세 차남을 비롯해 20세 장녀와 23세 사위, 손자까지 모두 8명이 한 집에 모여 대가족을 이루고 있다.