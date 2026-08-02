“美네이비실 김정은 도청 실패” 7년전 보도에 “취재원 밝혀라”

미 법무부, 뉴욕타임스 기자에 소환장 발부

하노이 북미회담 앞두고 북한 침투작전 보도

이미지 확대 미국 해군 특수부대 네이비실이 2019년 김정은 북한 국무위원장 도청 작전에 사용한 것과 유사한 잠수정. 미 국방부 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 해군 특수부대 네이비실이 2019년 김정은 북한 국무위원장 도청 작전에 사용한 것과 유사한 잠수정. 미 국방부 홈페이지 캡처

이미지 확대 2019년 최선희(왼쪽) 북한 당시 외무성 부상이 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 2차 정상회담이 합의에 이르지 못하고 결렬된 데 대한 입장을 밝히고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 2019년 최선희(왼쪽) 북한 당시 외무성 부상이 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 2차 정상회담이 합의에 이르지 못하고 결렬된 데 대한 입장을 밝히고 있다. 서울신문DB

세줄 요약 미 해군 네이비실이 2019년 하노이 북미정상회담을 앞두고 북한에 도청 장치를 설치하려 했으나 실패한 사실이 뒤늦게 알려졌다. NYT 보도 뒤 미 법무부는 관련 취재원을 밝히라며 기자에게 소환장을 보냈고, 언론 자유 침해 논란이 커졌다. 하노이 회담 전 네이비실의 북한 도청 작전 실패

NYT, 전·현직 군 관계자 24명 인터뷰로 상세 보도

미 법무부, 기자 취재원 공개 요구 소환장 발송

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2019년 초 미국 해군의 특수부대 네이비실은 도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 베트남 하노이 정상회담을 앞두고 북한에 도청 시설을 설치하려 했으나 실패했다.미 뉴욕타임스(NYT)는 지난해 9월 미군의 작전이 어떻게 실패했는지 전·현직 군사 관계자 24명과의 인터뷰를 통해 상세하게 전했다.미 법무부는 지난 2월 김정은 도청작전을 보도한 NYT 프리랜서 기자 매슈 콜에게 연방 대배심 출석을 요구하는 소환장을 보냈다.2019년 군사 작전 보도와 관련해 취재원이 누구인지 밝히라고 요구한 것으로 수사 당국은 콜 기자의 2년치 취재기록을 확보해 당시 보도의 취재원을 색출하려 한다고 NYT는 규탄했다.콜 기자의 변호인은 “콜 기자는 행정부의 공격으로부터 언론의 자유를 지켜내고 취재원과의 약속을 끝까지 지킬 것”이라고 밝혔다.7년 전 김 위원장 도청 작전을 맡은 것은 오사마 빈 라덴을 사살했던 네이비실 6팀 레드 스쿼드론이었다.이들은 몇달 동안 예행연습 끝에 축구장 두 개 길이만 한 핵추진 잠수함을 북한 해역에 몰래 침투시킨 뒤 범고래 크기의 소형 잠수정 두 척에 나눠타고 북한의 해안으로 이동했다.수중 잠수정을 탄 네이비실 대원들은 스쿠버 장비와 열선복을 착용하고 약 2시간 동안 4도의 바닷물에 몸을 담근 채 해안에 도달했다.하지만 정찰 드론없이 궤도 위성과 고고도 정찰기에 의존해야만 했던 8명의 네이비실 대원들은 어둠 속에서 북한 사람들이 탄 배를 놓치고 말았다.네이비실 대원들의 야간 투시경 센서는 열을 감지하도록 설계되었는데 북한 선원이 입은 잠수복이 차가운 바닷물 때문에 온도가 내려가 탐지하지 못한 것이다.정체가 탄로났다고 생각한 네이비실 대원들은 북한인들을 모두 사살했고, 한 대원은 시신이 확실히 가라앉도록 칼로 북한 선원의 폐를 찔렀다고 덧붙였다.미군 병력 전원은 무사히 탈출했으며, 사건 직후 해당 지역에서 북한군의 활동이 급증한 것이 미 정찰 위성에 포착됐다.북한은 사망 사건에 대해 어떠한 공식 발표도 하지 않았으며, 베트남에서 북미회담은 예정대로 열렸지만 ‘노딜’로 끝났다.2018년 가을 북한 도청을 지시한 트럼프 대통령은 NYT의 작전 실패 보도 이후 자신은 아는 것이 없다고 주장했다.북한은 관련 보도에 계속 침묵을 지키고 있는데 이는 미국의 침투 사실을 규탄하면 국경 보안과 국민 보호 실패를 인정하는 것과 다름없기 때문으로 관측된다.