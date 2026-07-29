인판티노 FIFA회장, 이번엔 트럼프 사위 측과 민간 자본 유치…유럽연맹은 ‘월드컵 보이콧’ 시사

세줄 요약 FIFA가 월드컵 운영 자회사 지분 일부를 민간에 매각해 최대 42억 달러를 조달하는 방안을 추진했다. 트럼프 사위 측 인사가 주도하는 투자 논의에 UEFA는 축구를 판매 대상으로 삼았다며 월드컵 보이콧 가능성까지 시사했다. FIFA, 월드컵 운영 자회사 지분 매각 추진

트럼프 측근 펀드가 투자 거래 주도

UEFA, 월드컵 보이콧 가능성 시사

이미지 확대 잔니 인판티노(왼쪽) FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 2026 북중미월드컵 결승전이 끝난 직후 시상식에 서여할 금메달을 바라보며 대화를 나누고 있다. 이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 잔니 인판티노(왼쪽) FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 2026 북중미월드컵 결승전이 끝난 직후 시상식에 서여할 금메달을 바라보며 대화를 나누고 있다. 이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스

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과도한 정치화·상업화 비판을 받고 있는 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령 측근과 손잡고 FIFA 자산 일부 지분을 민간에 매각하는 방안을 추진한다. 유럽축구연맹(UEFA)은 “선을 넘었다”며 강하게 반발하며 월드컵 보이콧을 시사했다.FIFA는 29일(한국시간) 홈페이지를 통해 “FIFA의 자회사로 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)’를 설립한 뒤 이 회사에 월드컵과 클럽월드컵 등을 비롯한 대회 운영을 맡기는 방안을 추진하겠다”고 밝혔다. FIFA는 자회사 지분 일부를 민간에 매각해 투자를 유치해 협회 지원금을 최대 3배까지 늘린다는 계산이다.FIFA는 자회사의 기업가치를 약 200억 달러(약 29조원)로 평가하는데, 소수 지분을 매각해 최대 42억 달러(약 6조원)를 조달하기 위해 미국 투자은행 JP모건과 외부 투자자 유치를 협의하고 있다.트럼프 미국 대통령 사위 재러드 쿠슈너의 동생인 테크 투자자 조슈아 쿠슈너가 운용하는 펀드 ‘스라이브 이터널(Thrive Eternal)’이 이번 거래를 주도하는 것으로 알려졌다.인판티노 회장은 “전 세계 축구의 민주화를 위한 계획”이라며 “축구의 상업적 성공이 축구 전체의 지속 가능한 성장으로 이어져야 한다”고 강조했다.인판티노 회장의 지속적인 상업화 전략에 UEFA는 집단행동에 나설 분위기다. UEFA는 “축구는 소유물도, 판매 대상도 아니다”라며 “축구의 거버넌스와 정신은 거래 가능한 자산이 아니다. 특히 누가 재정적 이익을 얻는지조차 투명하지 않은 상황에선 더욱 그렇다”고 비판했다. 이어 “이는 축구 행정기구가 넘어서는 안 될 선을 넘은 일”이라고 꼬집었다.UEFA는 55개 회원국이 참여하는 긴급회의를 소집해 대응 방안을 논의할 방침이다. 회의에서는 유럽 국가들의 월드컵 불참 방안도 다뤄질 것으로 전해졌다.