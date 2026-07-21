4000원에 산 NBA 체임벌린 재킷, 경매서 1억 2000만원에 낙찰

세줄 요약 미국 오리건주의 구제 옷 가게에서 10대 소년이 4200원에 산 윌트 체임벌린의 레이커스 웜업 재킷이 소더비 경매에서 8만9600달러, 약 1억2000만원에 팔렸다. 온라인 검색으로 진품을 확인한 뒤 소셜미디어에 사연을 올렸고, 경매 출품으로 이어졌다. 구제 옷 가게서 4200원에 산 체임벌린 재킷

진품 확인 뒤 소셜미디어 사연 공개와 경매 출품

소더비 낙찰가 1억2000만원, 희귀성 입증

이미지 확대 10대 소년 퀸 브라운이 3달러에 구매해 소더비 경매에서 8만 9600달러에 낙찰된 윌트 체임벌린의 재킷. 소더비 제공 닫기 이미지 확대 보기 10대 소년 퀸 브라운이 3달러에 구매해 소더비 경매에서 8만 9600달러에 낙찰된 윌트 체임벌린의 재킷. 소더비 제공

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한 소년이 구제 옷 가게에서 헐값에 산 미국프로농구(NBA)의 전설 윌트 체임벌린(1936~1999년)의 웜업 재킷이 경매에서 1억원에 낙찰됐다.AP통신은 21일(한국시간) 10대 소년 퀸 브라운이 지난 1월 옷 가게에서 3달러(약 4200원)를 주고 산 재킷이 소더비 경매에서 8만 9600달러(약 1억 2000만원)에 낙찰됐다고 보도했다.이 소년은 미국 오리건주의 구제 옷 가게에서 체임벌린의 이름이 새겨진 로스앤젤레스 레이커스 재킷을 샀다. 평소 구제 옷 가게에서 구입한 물건을 온라인상에서 되팔아왔던 브라운은 온라인 검색을 통해 해당 재킷이 1972년 NBA 챔피언 결정전 당시 체임벌린이 입었던 것으로 확인했다.브라운은 소셜 미디어에 이 재킷 사진과 사연을 올렸고, 소더비 측에서 연락을 해와 경매에 내놓게 됐다.1959년부터 1973년까지 NBA에서 활약한 체임벌린은 1967년 필라델피아 세븐티식서스, 1972년 레이커스에서 팀을 우승으로 이끈 전설적인 선수다. 그가 1962년 필라델피아와 뉴욕 닉스의 경기에서 올린 100득점은 여전히 단일 경기 최다 득점으로 남아있다.앞서 2023년에는 체임벌린이 1972년 챔피언 결정전 당시 입었던 경기용 유니폼이 490만 달러(약 68억원)에 낙찰된 바 있다.