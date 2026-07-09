美 “이란과 종전 MOU 끝난 듯”

美, 이란 원유 다시 묶고 공습 초강수… 이란, 미군 때리며 맞불

이미지 확대 7일(현지시간) 미 중부사령부가 이란 내 80여 개 목표물을 정밀유도무기로 타격했다고 밝힌 가운데 공개한 공습 영상 속 정체가 확인되지 않는 장소에서 연기가 피어오르고 있다. 앞서 호르무즈 해협에서는 유조선 3척이 발사체에 피격됐다.

미 중부사령부 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 7일(현지시간) 미 중부사령부가 이란 내 80여 개 목표물을 정밀유도무기로 타격했다고 밝힌 가운데 공개한 공습 영상 속 정체가 확인되지 않는 장소에서 연기가 피어오르고 있다. 앞서 호르무즈 해협에서는 유조선 3척이 발사체에 피격됐다.

미 중부사령부 엑스 캡처

세줄 요약 미국이 호르무즈 해협에서 상선 피격이 잇따르자 이란에 대한 공습을 재개하고 원유 판매 제재 면제도 취소했다. 트럼프 대통령은 이란과의 종전 MOU가 끝난 것 같다고 말했고, 이란은 미군 시설 타격과 드론 격추로 맞섰다. 호르무즈 해협 상선 피격 뒤 미군 공습 재개

이란산 원유 제재 면제 취소로 압박 강화

이란은 미군 시설 타격 주장하며 보복

2026-07-09 1면

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호르무즈 해협에서 잇따라 발생한 유조선 피격으로 미국이 이란에 대한 공습을 재개하고 원유 판매 허가 조치를 취소하는 등 중동 정세가 다시 일촉즉발로 치닫고 있다. 도널드 트럼프 미 대통령이 이란과의 종전 양해각서(MOU)가 “끝난 것 같다”고 밝히면서 MOU 체결 후 출구를 찾던 중동 정세가 또다시 중대 위기를 맞았다는 관측이 제기된다.미 중부사령부는 7일(현지시간) “호르무즈 해협 통과 상선에 대한 이란의 공격에 대한 대응으로 정밀 유도 무기를 사용해 80개 이상의 표적을 타격하는 새로운 작전을 수행했다”며 “이란의 방공 체계, 지휘통제망, 해안 레이더 기지, 대함 미사일 전력과 함께 이슬람혁명수비대(IRGC) 소속 소형 선박 60여 척을 타격했다”고 밝혔다. 앞서 호르무즈 해협에선 카타르 국적 액화천연가스(LNG) 운반선과 사우디아라비아 유조선 등 상선 3척이 지난 6일부터 잇따라 이란의 소행으로 추정되는 발사체 공격을 받았다.미군은 공습 지점을 정확히 밝히지 않았으나 이란 남부 반다르아바스와 시릭, 케슘섬 등에서 폭발음이 들렸다고 외신들은 전했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “이번 공격이 지난달 종전 MOU 체결 이후 감행된 기존 공습보다 4~5배 더 규모가 컸다”고 미국 측 관계자의 말을 인용해 보도했다.﻿미국 재무부도 이날 한시적으로 허용했던 이란산 원유 생산·운송·판매 관련 제재 면제를 취소한다고 발표했다. 종전 MOU 체결을 계기로 60일간의 협상 기간 동안 풀어 주기로 했던 이란산 원유 제재를 보름여 만에 철회한 것이다. 이에 따라 이란은 국제 시장에서 원유를 공개적으로 판매할 수 있는 길이 다시 막혔다. 다만 이미 허가된 거래는 오는 17일까지 정리 절차만 허용된다.미국의 강력한 대응은 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석차 튀르키예 앙카라를 방문한 시점에 이뤄져 주목된다. 이란과 국경을 맞댄 튀르키예에 머무르고 있는 상황에서 강도 높은 군사 공격과 경제 제재를 단행해 대이란 압박을 극대화했다는 분석이 나온다. 트럼프 대통령은 나토 정상회의서 취재진에 이란과의 협상이 끝났다며 “더이상 이란을 상대하고 싶지 않다. 그들은 쓰레기”라고 맹비난했다.아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식으로 ‘반미 결집’을 도모한 이란도 맞대응에 나섰다. 이란 군부는 바레인과 쿠웨이트에 있는 미군 시설 85곳을 미사일 등으로 타격했고 미군 드론 1대도 격추했다고 주장했다. 이란 외무부도 “미국이 종전 MOU를 위반한 조치에 대한 책임을 져야 한다. 필요한 모든 조치를 취할 것”이라고 경고했다.이에 따라 당초 하메네이 장례 절차가 마무리되는 오는 11일 재개될 예정이던 양측 협상은 성사가 불투명해진 것으로 관측된다. 특히 종전 MOU를 체결한 지 20여일이 지났음에도 오히려 갈등이 격화되면서 60일간의 협상 기간 동안 최종 합의를 이루기 쉽지 않을 것이란 우려가 나온다.