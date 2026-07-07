“할아버지처럼 어슬렁”…눈물로 끝난 호날두의 마지막 월드컵

세줄 요약 포르투갈이 스페인에 후반 추가시간 결승골을 내주며 16강에서 탈락했다. 호날두는 마지막 월드컵에서 풀타임을 뛰었지만 존재감을 보이지 못했고, 월드컵 토너먼트 득점은 32강전 페널티킥 한 골로 마무리됐다. 스페인, 후반 추가시간 결승골로 16강 탈락

호날두, 마지막 월드컵서 존재감 부족

6회 연속 본선·연속 득점 대기록 달성

이미지 확대 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 7일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강 스페인전이 끝난 뒤 아쉬워하고 있다. AP=연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 7일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강 스페인전이 끝난 뒤 아쉬워하고 있다. AP=연합뉴스

이미지 확대 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 7일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 스페인에 패한 뒤 아쉬워하고 있다. AP=연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 7일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 스페인에 패한 뒤 아쉬워하고 있다. AP=연합뉴스

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크리스티아누 호날두의 마지막 월드컵이 끝났다. 마지막까지 8강 진출을 꿈꿨지만 스페인의 극장골 앞에 무릎을 꿇었고, 경기 후에는 “할아버지처럼 어슬렁거렸다”는 혹평까지 쏟아졌다.포르투갈은 7일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 후반 추가시간 1분 미켈 메리노에게 결승골을 내주며 스페인에 0-1로 패했다.이로써 스페인은 2010년 남아공 월드컵 우승 이후 16년 만에 8강 진출에 성공했고, 포르투갈은 두 대회 연속 8강 진출에 실패했다.1985년생인 호날두는 경기 전 “이번이 내 마지막 월드컵이지만 스페인전이 마지막 경기가 되지 않기를 바란다”고 밝혔지만 바람은 이루어지지 않았다.2006년 독일 월드컵부터 이번 대회까지 6회 연속 월드컵 본선 무대를 밟은 그는 월드컵 역사상 처음으로 6개 대회 연속 득점이라는 대기록을 세웠지만, 마지막 도전은 16강에서 막을 내렸다.경기 내용도 아쉬웠다. 호날두는 풀타임을 소화했지만 결정적인 기회를 만들지 못했고, 축구 통계 전문 매체 풋몹으로부터 팀 평균(6.7점)보다 낮은 평점 6.4점을 받았다.특히 후반 추가시간 승부를 가른 장면은 스페인의 용병술이었다. 후반 30분 교체 투입된 페란 토레스가 절묘한 침투 패스를 찔러줬고, 올모 대신 들어온 미켈 메리노가 문전으로 쇄도하며 왼발 결승골을 터뜨렸다. 교체 카드 두 장이 만들어낸 한 방이 포르투갈의 마지막 희망을 무너뜨렸다.경기 후에는 냉혹한 평가도 이어졌다. 잉글랜드 국가대표 출신으로 BBC 해설위원을 맡고 있는 크리스 서튼은 “최전방 공격수라면 끊임없이 움직이며 압박해야 하는데 호날두는 전혀 그러지 못했다”고 지적했다.이어 “경기장을 할아버지처럼 어슬렁거리는 바람에 포르투갈이 탈락했다”며 “포르투갈에는 이번 월드컵이 시간 낭비였다고 느낄 만큼 뛰어난 젊은 선수들이 많다”고 강도 높게 비판했다.월드컵 통산 27경기에서 11골 2도움을 기록한 호날두는 화려한 기록과 달리 토너먼트 무대에서는 결정적인 활약을 이어가지 못했다. 이번 대회 크로아티아와의 32강전에서 기록한 페널티킥 골이 월드컵 토너먼트에서의 유일한 득점으로 남게 됐다.세계 축구를 양분했던 라이벌 리오넬 메시가 카타르 월드컵 우승에 이어 이번 대회에서도 존재감을 이어가는 가운데, 호날두의 월드컵 여정은 눈물과 함께 막을 내렸다.