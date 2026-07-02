극보수파 ‘교황 승인’ 없이 주교 서품 강행… 교황청, 파문 처분

레오 14세 통합 리더십 최대 위기

이미지 확대 가톨릭 전통주의 분파 ‘성 비오 10세회’가 1일(현지시간) 스위스 에콘에서 레오 14세 교황의 승인 없이 주교 서품식을 강행한 가운데, 이날 새로 서품된 주교 4명이 주교 제의를 입고 목장(지팡이)을 든 채 자리하고 있다.

에콘 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 가톨릭 전통주의 분파 ‘성 비오 10세회’가 1일(현지시간) 스위스 에콘에서 레오 14세 교황의 승인 없이 주교 서품식을 강행한 가운데, 이날 새로 서품된 주교 4명이 주교 제의를 입고 목장(지팡이)을 든 채 자리하고 있다.

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세줄 요약 극보수 가톨릭 단체 SSPX가 레오 14세 교황의 만류를 무시하고 스위스에서 교황 승인 없는 주교 4명 서품을 강행했다. 교황청은 이를 분열 행위로 규정해 관련자 6명에게 자동 파문을 내렸고, SSPX는 징계 효력을 부인했다. 교황 승인 없는 주교 서품 강행

교황청, 관련자 6명 자동 파문 발표

SSPX, 징계 효력 없다며 반발

2026-07-03 12면

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교황청의 현대화 개혁에 반대해 온 극보수 가톨릭 단체가 레오 14세 교황의 만류를 정면으로 거부하고 자체 주교 서품을 강행했다. 지난해 5월 교황 즉위 이후 ‘교회 통합’을 최우선 과제로 삼아 온 레오 14세가 맞은 최대의 위기라는 관측이 나온다.AP통신·BBC 등 외신에 따르면 가톨릭 전통주의 분파인 ‘성 비오 10세회’(SSPX)는 지난 1일(현지시간) 스위스 에콘에 있는 신학교에서 교황의 승인 없이 스위스·프랑스·미국 출신의 신임 주교 4명의 서품식을 진행했다. 앞서 레오 14세는 서한을 보내 교황의 승인 없는 주교 서품은 “극도로 중대한 죄”이자 “분열적인 행위”라고 강력히 경고했으나, SSPX는 이를 무시했다.교회법에 따르면 교황의 승인 없는 주교 서품은 교황청에 불복종하는 교회 분열 행위로 규정돼 서품받은 사람과 의식을 집전한 주교 모두 자동 파문(성직 수행·성사 참여 등 영적 권리 정지) 대상이 된다. SSPX 측은 이번 서품이 “가톨릭 신앙을 지키기 위한 신성한 의무”라며 교황청의 징계는 법적 효력이 없다고 주장했으나, 교황청은 서품식 다음 날인 2일 파문 처분을 내렸다.교황청은 신앙교리부 장관 명의로 발표한 교령에서 SSPX의 알폰소 데 갈라레타 주교 등 6명이 교회법을 위반해 자동 파문을 받게 됐다고 밝혔다. 그러면서 “성직자와 평신도들에게 분열에 가담하지 말 것을 경고하며 그렇지 않을 경우 자동으로 파문에 처하게 된다”고 강조했다.SSPX는 1970년대 프랑스 출신 마르셀 르페브르 주교가 1960년대 제2차 바티칸 공의회가 도입한 가톨릭 현대화에 반대하며 세운 단체다. 이들은 지역 언어가 아닌 라틴어 미사를 고수하고, 개신교 등 다른 교파와 화합을 도모하는 교회일치운동(에큐메니즘)을 거부한다. 현재 SSPX는 전 세계 75개국 이상에서 사제 750여명을 보유하고 있으며, 신도 수는 60만여명으로 추산된다.교황청과 SSPX는 1988년에도 갈등을 빚은 적이 있다. SSPX는 당시 교황 요한 바오로 2세의 승인 없이 주교 4명을 서품했다가 파문을 자초했다. 요한 바오로 2세 교황의 후임인 베네딕토 16세 교황이 교회의 분열을 막고 화해를 도모하기 위해 2009년 파문을 철회했으나 이번에 또다시 충돌하게 됐다.영국 일간 가디언은 “이번 서품식은 교회의 일치를 의도적으로 깨뜨리는 분열을 초래할 수 있다”고 지적하며 “SSPX는 교황의 지도력에 위협이 되는 존재로, 이번 서품식은 교황에게 첫 번째 중대한 위기가 될 수 있다”고 짚었다.