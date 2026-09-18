중학생 상대 수준…여자농구도 100점 채웠다 말레이시아 압살

아시안게임 첫 경기서 106-40 대승

강이슬 제외 전원 득점 올리며 여유

21일 몽골 이어 22일 대만과 맞대결

이미지 확대 여자농구 대표팀 선수들이 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기에서 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.9.18 나고야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 여자농구 대표팀 선수들이 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 조별리그 C조 1차전 대한민국과 말레이시아의 경기에서 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.9.18 나고야 연합뉴스

세줄 요약 한국 여자농구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 경기에서 말레이시아를 106-40으로 크게 이겼다. 3점슛과 자유투가 모두 터졌고, 리바운드도 압도하며 초반부터 격차를 벌였다. 이소희와 최이샘, 허예은 등이 고르게 활약했고 전원 득점에 성공했다. 아시안게임 첫 경기서 말레이시아 66점 차 완파

3점슛·자유투·리바운드 모두 압도한 경기력

이소희 21점, 전원 득점으로 대승 완성

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한국 여자농구 대표팀이 2026 아이치·나고야아시안게임 첫 경기에서 말레이시아를 66점 차로 완파했다. 중학생과 성인 대표팀이 맞붙은 것처럼 수준 차이를 보여준 경기였다.박수호 감독이 지휘하는 한국(국제농구연맹 랭킹 14위)은 18일 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 조별리그 C조 1차전에서 말레이시아(83위)를 106-40으로 물리쳤다. 여자농구는 2006년 도하 대회 4위를 제외하면 아시안게임 메달을 놓친 적이 없는 만큼 메달 기대감을 키웠다.한국은 3점슛 35개를 시도해 15개를 적중시키며 외곽이 불타올랐고 자유투도 17개 중 15개를 꽂아 넣는 등 순도 높은 슛감을 보였다. 대표팀의 기둥 박지수(청주 KB)가 이번 대회에 빠졌지만 리바운드 싸움에서도 52대 26으로 완전히 지배했다.경기 초반 3분 넘게 자유투로만 4점을 내자 박 감독은 선수 5명을 모두 바꿔 변화를 줬다. 1쿼터 5분 54초를 남기고 허예은(KB)의 골밑 돌파로 첫 야투를 넣은 한국은 6-8에서 최이샘(부산 BNK)의 3점슛을 시작으로 9점을 몰아넣으며 단숨에 전세를 뒤집었다.2쿼터부터는 일방적인 경기가 진행됐다. 슛감이 살아난 한국은 3점슛 7개를 터뜨리며 말레이시아를 무너뜨렸다. 말레이시아는 한국의 수비에 막혀 수많은 턴오버를 쏟아내며 자멸했다. 전반이 끝났을 때 59-22로 사실상 경기가 끝난 상태였다.3쿼터엔 말레이시아가 10점밖에 내지 못하면서 스코어는 81-32로 더 벌어졌다. 이해란(용인 삼성생명), 이소희(BNK), 홍유순(인천 신한은행), 허예은 등이 고르게 점수를 더했고 4쿼터 들어서도 여유 있는 경기를 펼치며 종료 4분 20초 전 정현(부천 하나은행)의 3점포로 100점 고지를 밟았다. 앞서 남자농구에서도 인도네시아전(102-48 승), 일본전(100-83 승)에서 100점 경기가 나왔는데 여자 대표팀도 첫 경기부터 100점을 넘겼다.이날 대표팀에선 엔트리 중 슈터 강이슬(우리은행)을 제외한 10명이 코트를 밟아 모두가 득점했다. 이소희가 3점슛 5개 포함 21득점 4스틸 4어시스트로 공격을 이끌었고 최이샘이 19득점 7리바운드로 힘을 보탰다. 허예은은 11득점 8어시스트, 강유림(삼성생명)은 3점슛 3개를 터뜨리며 11득점을 올렸다. 이해란이 12점, 정현이 10점으로 두 자릿수 점수를 채웠다.11개국이 경쟁하는 이번 대회 여자농구에선 3개 조로 조별리그를 치러 각 조 1·2위, 3위 중 성적이 좋은 2개 팀이 8강에 올라 토너먼트로 메달을 다툰다. 한국은 21일 몽골, 22일 대만과 조별리그를 이어간다.