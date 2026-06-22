구글 CEO 연설에 ‘우르르’ 퇴장·야유…젠슨 황만 환호받은 이유

세줄 요약 미국 대학가에서 AI 반감이 확산했다. 스탠퍼드대 졸업식에서 구글 CEO 순다르 피차이 연설에 학생 수십 명이 퇴장했고, 다른 대학에서도 AI 언급 연사들에게 야유가 이어졌다. 학생들은 일자리 불안과 빅테크의 정부·군사 프로젝트 참여를 문제 삼았다. 스탠퍼드 졸업식서 구글 CEO 연설에 집단 퇴장

다른 대학서도 AI 언급 연사 향한 야유 확산

일자리 불안과 빅테크 불신이 반감 배경

이미지 확대 구글의 최고경영자(CEO) 순다르 피차이. 스탠퍼드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 구글의 최고경영자(CEO) 순다르 피차이. 스탠퍼드 캡처

미국 스탠퍼드대학교 졸업식에서 순다르 피차이가 졸업축사 연단에 오르자 학생들이 줄지어 퇴장하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 스탠퍼드대학교 졸업식에서 순다르 피차이가 졸업축사 연단에 오르자 학생들이 줄지어 퇴장하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 취재진 질문에 귀 기울이는 젠슨 황 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4박 5일간의 방한을 마치고 9일 오전 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 출국하기 앞서 취재진 질문을 귀 기울여 듣고 있다. 2026.06.09. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 취재진 질문에 귀 기울이는 젠슨 황 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4박 5일간의 방한을 마치고 9일 오전 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 출국하기 앞서 취재진 질문을 귀 기울여 듣고 있다. 2026.06.09. 뉴시스

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미국 대학가에서 인공지능(AI)에 대한 반감이 확산하고 있다. 구글 최고경영자(CEO) 순다르 피차이가 모교인 스탠퍼드대 졸업식 축사에 나섰지만 일부 학생들이 집단 퇴장했고, 다른 대학에서도 AI를 언급한 연사들을 향한 야유가 잇따르고 있다. AI로 인한 일자리 불안과 빅테크 기업에 대한 불신이 배경으로 꼽힌다.영국 BBC와 미국 온라인 매체 악시오스 등에 따르면 최근 열린 스탠퍼드대 졸업식에서 피차이 CEO가 연단에 오르자 수십 명에서 최대 200명 규모의 학생들이 자리를 떠났다.일부 학생은 “구글 AI가 미국 이민세관단속국(ICE)의 감시를 돕고 있다”는 문구가 적힌 팻말을 들고 항의했다. 현장에서는 팔레스타인 깃발도 등장했다. 학생들은 구글의 정부·군사 프로젝트 참여와 AI 기술 활용 방식에 문제를 제기한 것으로 알려졌다.피차이 CEO는 냉랭한 분위기를 의식한 듯 농담으로 연설을 시작했다.그는 “사람들은 내가 이 자리에 서는 것을 어려워할 것이라고 생각했다”며 “내 성인 피차이(Pichai)의 마지막 두 글자가 AI이기 때문”이라고 밝혔다.하지만 분위기를 바꾸기에는 역부족이었다. 피차이 CEO는 이날 AI보다 삶에 대한 낙관과 도전에 초점을 맞춰 연설했지만, 학생들의 반응은 싸늘했다.이 같은 현상은 스탠퍼드대만의 일이 아니다.지난 5월 애리조나대 졸업식에서는 전 구글 CEO 에릭 슈미트가 AI 발전을 언급하자 학생들의 야유가 쏟아졌다. 슈미트는 AI 혁명을 개인용 컴퓨터 보급기에 비유하며 기술의 가능성을 강조했지만 객석의 반응은 냉담했다.센트럴플로리다대에서도 한 연사가 “AI는 차세대 산업혁명”이라고 말하자 일부 졸업생들이 야유를 보냈다. 미들테네시주립대 졸업식에서는 음반사 빅 머신 레코드의 CEO 스콧 보르체타가 AI를 언급했다가 학생들의 반발에 직면하기도 했다.반면 엔비디아 CEO 젠슨 황은 다른 반응을 얻었다.젠슨 황은 지난달 카네기멜런대 졸업식 연설에서 “AI가 여러분을 대체하는 것은 아닐 것”이라며 “다만 AI를 여러분보다 더 잘 활용하는 사람이 여러분을 대체할 수는 있다”고 밝혔다.AI로 인한 불안을 인정하면서도 변화에 적응할 방법을 제시한 점이 학생들의 공감을 얻었다는 평가가 나왔다.전문가들은 최근 미국 대학가에서 나타나는 ‘반 AI’ 정서가 기술 자체에 대한 거부라기보다 미래에 대한 불안의 표현에 가깝다고 분석한다.BBC는 “AI가 일자리를 위협할 수 있다는 우려와 함께 빅테크 기업들이 정부 감시나 군사 프로젝트에 관여하고 있다는 불신이 젊은 세대 사이에서 확산하고 있다”고 전했다.실제 악시오스와 해리스가 실시한 여론조사에 따르면 Z세대의 42%는 AI가 자신의 취업 기회와 임금 수준에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 이는 밀레니얼 세대(33%), X세대(39%), 베이비붐 세대(37%)보다 높은 수치다.갤럽 조사에서도 현재를 ‘취업하기 좋은 시기’라고 평가한 비율은 15~34세에서 43%에 그쳤지만, 55세 이상에서는 64%로 나타났다.결국 미국 대학가의 ‘반 AI’ 정서는 기술 자체를 거부한다기보다 AI 혁명 속에서 자신의 미래가 불안해질 수 있다는 청년층의 위기감이 표출된 현상이라는 분석이 나온다. 악시오스는 “젊은 세대가 AI 자체를 반대하는 것은 아니다”라며 “AI 혁명 속에서 자신만 뒤처질 수 있다는 두려움을 느끼고 있을 뿐”이라고 진단했다.