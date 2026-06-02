하다하다 시속 150㎞ 롤러코스터 타고 ‘치킨 먹방’…도 넘은 유튜버, 결국

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 구독자 도전 과제를 수행한 미국 유튜버 앨런 페럴이 시속 150㎞ 롤러코스터에서 치킨너겟 10조각 먹방을 벌였다. 음식물 반입을 숨기고 거짓말까지 했고, 소스가 승객들에게 튀는 위험한 장면이 논란이 됐다. 놀이공원은 전 지점 영구 출입 금지를 내렸다. 롤러코스터 치킨너겟 먹방 도전 논란

음식물 반입 은폐와 직원 기만 정황

식스 플래그 전 지점 영구 출입 금지

이미지 확대 유튜버 앨런 페럴(26)이 미국 오하이오주 시더 포인트 놀이공원에서 치킨 너겟 상자를 옷 안에 숨긴 뒤 롤러코스터 ‘밀레니엄 포스’에 탑승해 이를 꺼내 먹는 모습. 유튜브 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 앨런 페럴(26)이 미국 오하이오주 시더 포인트 놀이공원에서 치킨 너겟 상자를 옷 안에 숨긴 뒤 롤러코스터 ‘밀레니엄 포스’에 탑승해 이를 꺼내 먹는 모습. 유튜브 캡처.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 한 유명 유튜버가 롤러코스터 탑승 중 치킨너겟 먹방을 강행했다가 해당 놀이공원 측으로부터 평생 출입 금지 조치를 받았다. 장난으로 여겼던 도전이 미국 전역에서 화제로 번지며 예상치 못한 결과를 낳은 것이다.지난달 29일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 180만 구독자를 보유한 유튜버 앨런 페럴(26)은 최근 자신의 채널에 미국 오하이오주 시더 포인트 놀이공원의 롤러코스터 ‘밀레니엄 포스’에 탑승해 치킨 너겟을 먹는 영상을 게시했다. 이 롤러코스터는 높이 94m, 최고 시속 150㎞에 달한다.페럴은 ‘롤러코스터를 타면서 치킨 너겟 10조각을 먹으라’는 구독자의 도전 과제를 수행한다며 너겟 상자를 바지 안에 숨긴 채 검문소를 통과했다.탑승 직전 직원에게 음식물 소지 여부를 물었을 때는 거짓말로 둘러댔다. 기구가 가파른 급경사를 오르기 시작하자 그는 곧바로 상자를 꺼내 너겟을 입에 넣었다.영상 속 상황은 매우 위험했다. 빠른 속도와 강한 중력 때문에 정상적인 취식이 불가능했다. 소스를 찍는 과정에서 내용물이 페럴의 얼굴은 물론 뒷자석에 앉은 승객들에게까지 흩뿌려졌다. 결국 그는 너겟 10개 중 7개를 먹으며 영상을 마쳤다.영상이 논란이 되자 놀이공원 운영사인 ‘식스 플래그’는 즉각 강경 대응에 나섰다. 식스 플래그 측은 “기구 이용 중 음식물 섭취는 질식 등 심각한 사고를 유발할 수 있다. 안전 수칙을 어긴 어떠한 행위도 용납할 수 없다”며 페럴에게 전 지점 영구 출입 금지 처분을 내렸다. 이어 “행동 규범을 위반한 방문객은 더 이상 우리 공원을 이용할 수 없다”며 제재를 철회할 뜻이 없음을 분명히 했다.페럴은 현지 언론 인터뷰에서 “그저 재미있는 도전이라 생각했을 뿐 이렇게 큰 문제가 될 줄은 몰랐다”고 토로했다. 그는 놀이공원 측이 당초 자신을 고소하려 했지만 다행히 원만하게 합의했다고 덧붙였다.