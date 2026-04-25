“女 75명 불법촬영한 판사 아들 ‘징역 30일’…성범죄자 등록도 제외” 美 발칵

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미국 뉴욕에서 15년간 수십명의 여성과 성관계하는 장면을 불법 촬영한 혐의로 기소된 연방법원 판사의 아들이 징역 30일의 가벼운 형량을 선고받았다. 그런데도 그는 법정에서 오히려 자신의 삶이 고통받았다며 불만을 토로해 공분을 사고 있다.24일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 맨해튼 형사법원 엘런 비번 판사는 불법 촬영 혐의(불법 감시)로 기소된 퍼스널 트레이너 대니얼 맥어보이(52)에게 징역 30일과 보호관찰 5년을 선고했다.맥어보이는 뉴욕 업스테이트 지역의 토머스 맥어보이 연방 판사의 아들로, 2022년 맨해튼 자택에서 여성 75명을 몰래 촬영한 영상물이 담긴 DVD 100여장과 하드드라이브 등이 적발되면서 기소됐다.검찰 조사 결과 맥어보이는 지난 15년 동안 교제하던 여성들은 물론, 자신의 트레이닝 고객들까지 범행 대상으로 삼았다. 검찰은 “그는 여성들의 가장 은밀한 사생활을 DVD와 컴퓨터, 휴대전화에 체계적으로 분류해 보관했다”며 “이 지역에서 발생한 불법 촬영 사건 중 최악의 사례”라고 지적했다.애초 그는 최대 3년의 징역형을 선고받을 수 있었으나, 29개의 혐의 중 7개에 대해 유죄를 인정하고 법원이 명령한 심리 치료 프로그램을 이수하는 조건으로 형량을 대폭 감경받았다. 또한 성범죄자 등록 대상에서도 제외됐다.이날 법정에서 맥어보이는 반성보다는 자신의 처지를 비관하는 발언으로 눈총을 받았다. 그는 판사에게 “이 사건과 수사 과정이 나에게 큰 타격을 줬다”며 “경제적으로 큰 부담이 됐고, 결과가 어떻게 될지 모르는 정신적 스트레스로 힘들었다. 4년 전 내 삶은 완전히 무너졌다”고 호소했다.이에 대해 비번 판사는 “피고인이 법원에 제출한 반성문에서 자신의 행위를 ‘부주의’나 ‘태만’으로 표현한 점이 우려스럽다”며 “이는 자신의 범죄 행위가 얼마나 심각한지, 그리고 그 본질이 무엇인지 충분히 이해하지 못하고 있음을 시사한다”고 꼬집었다.맥어보이와 10년 동안 교제했던 한 여성은 2024년 민사 소송을 제기하며 “검찰의 연락을 받고 나서야 내가 촬영됐다는 사실을 알게 됐다”고 밝혔다. 맥어보이는 취재진의 질문을 피해 비상구 계단을 통해 법원을 빠져나갔으며, 내달 11일 수감을 위해 자진 출두할 예정이다.