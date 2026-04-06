미군 전투기 20년 만에 격추한 건 이란의 휴대용 미사일

이미지 확대 이란이 러시아에서 수입한 휴대용 지대공 미사일. 출처: 러시아 국방부 닫기 이미지 확대 보기 이란이 러시아에서 수입한 휴대용 지대공 미사일. 출처: 러시아 국방부

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이란은 지난 3일 미군의 A-10 공격기와 F-15E 전투기 두 대를 연달아 격추했는데 이는 어깨에 메는 휴대용 미사일을 사용한 것으로 알려졌다.호르무즈 해협 인근에서 A-10 공격기가, 이란 상공에서 F-15E 전투기가 추락했으며 미군 전투기가 실제 교전에서 격추된 것은 2003년 이라크 전쟁 이후 23년 만의 일이다.도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이스라엘 방송 채널 12와의 인터뷰를 통해 F-15E 전투기에서 비상 탈출한 장교를 구해 낸 작전에 대해 설명했다.트럼프 대통령은 “이란군이 조종사 2명이 탑승한 F-15 전투기를 휴대용 미사일로 격추했다”며 “그들은 운이 좋았다”고 말했다.이어 “우리는 지난 3일에 조종사를 신속하게, 그것도 대낮에 구조했다”며 “그건 일반적으로 하는 일이 아니다. 우리는 야간 작전에 더 능숙하다. 첫 번째 구조 작전 때는 총격전이 많았다”고 덧붙였다.F-15E 전투기에서 비상 탈출한 두 번째 공군 조종사를 구조하는 데는 더 오랜 시간이 걸렸다.트럼프 대통령은 “수천 명의 야만인들이 그를 쫓고 있었다”며 “심지어 일반 이란 시민들도 그를 찾고 있었는데 미군에게는 현상금이 걸려 있었다”고 전했다. 그러면서 산비탈 바위 틈새에 은신한 미군 병사를 첨단 기술을 이용해 찾아냈다고 밝혔다.그는 “다른 나라들은 병사 한 명을 위해 병사 200명과 항공기 10대를 위험에 빠뜨리지 않았을 것”이라고 강조했다.이란은 지난 2월 러시아로부터 베르바 휴대용 대공 미사일 시스템(MANPADS)을 5억 8900만 달러(약 8850억원) 어치를 비밀리에 구입한 것으로 알려졌다.베르바는 저고도에서 항공기, 헬리콥터, 순항 미사일 및 무인 항공기를 요격하도록 설계된 러시아제 휴대용 대공 방어 시스템이다.