“배터리 빼고 ‘개’ 넣었다…입마개에 채찍질까지” 中 발칵 뒤집은 ‘황당 자전거’

이미지 확대 중국 동부 장쑤성의 한 도로에서 전기자전거 배터리를 떼어내고 반려견을 동력원으로 삼은 개조 자전거를 타는 노인. 소후닷컴 닫기 이미지 확대 보기 중국 동부 장쑤성의 한 도로에서 전기자전거 배터리를 떼어내고 반려견을 동력원으로 삼은 개조 자전거를 타는 노인. 소후닷컴

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중국의 한 노인이 전기자전거 배터리를 떼어내고 반려견을 동력원으로 개조한 자전거를 타다 동물 학대 논란에 휩싸였다. 경찰이 해당 남성을 찾아냈지만 고령을 이유로 교육 조치에 그쳤다.24일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 지난 16일 중국 동부 장쑤성의 한 도로에서 개조 자전거를 타는 노인의 모습이 카메라에 포착됐다.자전거의 배터리는 제거된 상태였고, 그 자리에는 입마개를 채운 골든 리트리버 한 마리가 고삐에 묶여 좌석 아래에서 달리고 있었다. 남성의 오른손에는 막대기가 들려 있었는데, 이를 이용해 개를 채찍질한 것으로 보인다.이 장면은 근처를 지나던 다른 자전거 이용자가 촬영해 온라인에 올리면서 빠르게 퍼졌다.영상을 접한 누리꾼들은 즉각 반발했다. “반려견이 불쌍하다”는 반응이 쏟아졌고, “달리는 중에 입마개를 저렇게 꽉 채우면 숨을 제대로 쉬지 못한다”는 우려도 나왔다.안전 문제를 지적하는 목소리도 있었다. “저 상태에서 어떻게 멈추냐”, “운전자도, 주변 사람도 모두 위험하다”는 댓글이 달렸다.일부 누리꾼은 “개를 타면 사타구니가 닳고, 고양이를 타면 눈이 먼다”는 중국 옛 속담을 인용하기도 했다. 이 말은 어른들이 아이들에게 동물을 함부로 다루지 말라고 타이를 때 쓰던 표현이다.이런 방식의 개조 자전거가 처음 등장한 것은 아니다. 지난해 중국 북부 허베이성 출신의 한 개 훈련사가 비슷한 자전거를 타는 영상을 찍어 올린 바 있다. 그는 자신이 개조한 자전거를 “개 산책 마법 도구”라고 불렀다.현지 교통경찰은 해당 남성을 추적해 찾아냈지만, 고령이라는 이유로 처벌 대신 교육 조치만 내렸다. 불법 개조 차량의 공공도로 운행을 금지한 규정을 근거로 일단 운행을 막는 데 그친 것이다. 경찰은 남성과 개에 대한 신상 정보를 공개하지 않았으며, 개가 다쳤는지도 확인되지 않았다.