“선전물” 혹평 쏟아진 ‘트럼프 부인’ 멜라니아 다큐…美 스트리밍 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“선전물” 혹평 쏟아진 ‘트럼프 부인’ 멜라니아 다큐…美 스트리밍 1위

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-03-13 21:13
수정 2026-03-13 21:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사
도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사


도널드 트럼프 미 대통령의 부인 멜라니아 여사의 삶을 담은 다큐멘터리 영화가 아마존 프라임에 공개된 지 하루 만에 미국 스트리밍 1위에 오르며 화제를 모으고 있다. 전문 평론가들의 혹평과 달리 일반 관객들은 압도적인 지지를 보내며 엇갈린 반응을 나타냈다.

미국 뉴욕포스트가 12일(현지시간) 보도한 내용에 따르면, 이 다큐멘터리는 지난 9일 글로벌 OTT 플랫폼 아마존 프라임 비디오에 공개된 뒤 바로 다음 날 미국 내 전체 스트리밍 콘텐츠 1위에 올랐다. 스트리밍 통계 사이트 플릭스패트롤이 집계한 수치다. 멜라니아 여사는 이 소식을 자신의 엑스(X) 계정에 직접 올리며 기쁨을 표현했다. 다만 이날 기준으로는 아마존 프라임에서 3위로 순위가 내려간 상태다.

이미지 확대


이 작품에는 트럼프 대통령의 두 번째 임기가 시작되기 전 멜라니아 여사의 20일간의 일상을 따라가는 내용이 담겼다. 지난 1월 30일 극장에서 먼저 개봉해 첫 주에만 700만 달러(약 105억원) 이상의 수익을 거뒀다. 지난 10여년 동안 다큐멘터리 개봉 첫 주 성적으로는 가장 높은 수치다.

제작비도 상당했다. 아마존 MGM 스튜디오는 제작에 4000만 달러(약 597억원), 마케팅에 3500만 달러(약 522억원)를 투자한 것으로 알려졌다. 영화를 연출한 브렛 래트너 감독은 멜라니아 여사를 주인공으로 한 다큐멘터리 시리즈도 추가로 제작할 예정이다.

영화에 대한 평가는 극명하게 엇갈렸다. 전문 평론가들은 이 다큐멘터리를 트럼프 행정부를 위한 ‘선전물’이라며 혹평했지만, 영화 평점 사이트 로튼 토마토에서 일반 관객들은 99%의 지지율을 기록하며 정반대의 반응을 보였다.

아마존 MGM의 국내 극장 배급 책임자 케빈 윌슨은 “이번 성과는 영화와 향후 공개될 다큐시리즈 모두에 있어 장기적인 흥행의 첫걸음”이라며 “극장과 프라임 비디오 모두에서 오랫동안 가치 있는 콘텐츠로 자리매김할 것으로 확신한다”고 밝혔다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
멜라니아 다큐멘터리의 전문 평론가와 일반 관객의 반응은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로