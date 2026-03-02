친서방 팔레비 왕조 지원·핵시설 파괴·공습까지… 美·이란 ‘70년 악연’

반미 정서 뿌리 된 美 쿠데타 지원

1979년 이슬람 혁명으로 ‘신정일치’

2002년 ‘악의 축’ 규정 후 관계 파탄

2026-03-02 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란의 질긴 악연은 70여년 전으로 거슬러 올라간다. 1920년대만 해도 우호적이었던 양국은 1950년대 반외세와 민족주의를 내세운 모하마드 모사데크 총리가 권력을 거머쥐면서 새 국면을 맞는다. 모사데크 정권이 석유 산업 국유화를 단행하자 미국은 영국과 함께 이란의 왕정 복원 쿠데타를 부추겼다. 결국 모사데크는 1953년 실각했고, 이후 이란 내 반미 정서가 뿌리 내린다.팔레비 왕조가 미국을 등에 업고 집권에 성공했으나 1979년 이슬람 혁명으로 축출되고 이후 신정일치 체제가 들어섰다. 같은 해 11월 벌어진 이란 대학생들의 테헤란 미 대사관 점거 사건은 미국과 이란의 관계를 본격적인 적대 관계로 몰아넣었다. 1981년 로널드 레이건 대통령 취임 이후 인질들이 풀려났으나 이 사건을 계기로 양국은 국교를 끊었다.1980년부터 8년간 이어진 이란·이라크 전쟁으로 이란과 미국 간의 적대감은 심화했다. 반미 이슬람주의 확산을 우려한 미국은 이란의 적인 이라크를 직간접적으로 지원했다. 또 미국은 1996년 이란을 테러 지원국으로 분류해 경제 제재에 나섰고, 2002년에는 조지 W 부시 대통령이 이란을 이라크·북한과 하나로 묶어 ‘악의 축’으로 규정하면서 양국 관계는 돌이킬 수 없는 상황으로 치달았다.2009년 버락 오바마 행정부가 출범하면서 악화 일로에 있던 양국 관계는 잠시 해빙 무드를 맞기도 했으나, 2017년 트럼프 1기 행정부가 들어서면서 바로 얼어붙었다. 트럼프 1기 시절인 2020년 미국은 이란혁명수비대 최정예 쿠드스군 사령관이었던 가셈 솔레이마니를 암살 작전으로 제거했고, 작년 6월에는 이란 내 주요 핵시설 3곳을 파괴하는 ‘미드나잇 해머’ 작전을 벌였다.