미국의 이란 공격, 펜타곤 근처 피자 가게는 먼저 알았다

미국의 군사 공격을 미리 알 수 있다는 ‘펜타곤 피자 지수’가 이스라엘과 미군의 대이란 합동 군사작전인 ‘장대한 분노’에서도 적중했다.펜타곤 피자 지수는 미국의 국가 비상사태가 발생하거나 대규모 군사 작전이 실행되면 국방부 인근 피자 가게 주문량이 늘어나는 것을 보여주는 지표다.미 국방부 주변 피자 가게에서 주문이 급증하면 군 당국자들이 사무실에서 피자 배달을 시키는데, 이는 세계 어딘가에서 군사 작전이 임박했거나 진행 중이라는 의미다.펜타곤 피자 지수를 추적하는 엑스(X) 계정인 ‘펜타곤 피자 리포트’는 28일(현지시간) 미국 동부시간 오전 1시 28분 기준 펜타곤 인근 피자 가게인 ‘피자토 피자’의 주문량이 급증했다고 밝혔다.한밤중에 피자 주문이 몰린 것인데 당시 이란 공습이 진행 중이었다.미국이 이란을 공격하기 전날인 27일에도 “미 동부시간 오후 2시 42분 기준으로 펜타곤 인근의 여러 피자 가게들이 높은 주문량을 기록하고 있다”고 전했다.2024년 8월에 활성화된 이 계정은 구글 지도의 ‘인기 시간대’ 기능을 활용해 국방부 주변 피자 가게가 평소보다 바쁜지 추적한다.이 지수는 지난해 6월 이스라엘이 이란을 상대로 ‘12일 전쟁’을 개시하기 전에도 적중한 것으로 알려졌다.당시 공습 개시 뉴스가 나오기 몇 시간 전에 펜타곤 인근 피자 가게 4곳에서 활동이 급증했다.민간 분석가들은 군사 경계 단계인 데프콘에 빗대 피자 지수를 ‘도우콘 레벨 4’로 표현하기도 한다.해당 지수는 냉전 시대부터 사용된 것으로 걸프전도 또 다른 사례로 꼽힌다.1990년 8월 1일 미 중앙정보국(CIA)이 하룻밤에 21개의 피자를 주문했는데, 그로부터 몇 시간 뒤 이라크군이 쿠웨이트를 침공해 걸프전이 발발했다.피트 헤그세스 미 국방장관은 최근 펜타곤 피자 지수 계정을 알고 있다고 밝히며, 정보 혼선을 주기 위해 일부러 대량 주문을 하는 상황을 상상해 본 적 있다고 농담하기도 했다.