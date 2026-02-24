“저승룩도 소화” 이해인, 보그지 선정 ‘외모 2위’ 등극…세계가 반했다

보그 이탈리아, 올림픽 피겨 ‘톱 5 룩’ 선정

이해인, 로맨틱 드레스부터 ‘저승룩’까지 소화

이미지 확대 피겨 프리 스케이팅 이해인이 20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 피겨 프리 스케이팅 이해인이 20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노 연합뉴스

이미지 확대 이해인 동계올림픽 쇼트 프로그램 출전 피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인이 18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이해인 동계올림픽 쇼트 프로그램 출전 피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인이 18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노 연합뉴스

이미지 확대 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 넷플릭스 케이팝데몬헌터스 삽입곡 ‘유어 아이돌’(Your Idol)‘에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 넷플릭스 케이팝데몬헌터스 삽입곡 ‘유어 아이돌’(Your Idol)‘에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22. 연합뉴스

이미지 확대 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 넷플릭스 케이팝데몬헌터스 삽입곡 ‘유어 아이돌’(Your Idol)‘에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 넷플릭스 케이팝데몬헌터스 삽입곡 ‘유어 아이돌’(Your Idol)‘에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22. 연합뉴스

이미지 확대 보그 이탈리아 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 보그 이탈리아 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 활약한 한국 여자 피겨 싱글 이해인(21·고려대)이 이탈리아 매체가 선정한 ‘올림픽 톱5 룩’ 2위에 올랐다.이해인의 소속사 디제이매니지먼트는 23일 “이해인이 세계적 패션 매체 ‘보그 이탈리아’가 선정한 ‘톱5 올림픽 룩(TOP 5 OLYMPIC LOOKS)’ 중 2위에 이름을 올렸다”고 밝혔다.이번 선정은 올림픽 성적과는 별개로 선수가 무대 위에서 보여준 의상, 프로그램 콘셉트 조화, 비주얼 완성도, 선수 고유의 분위기와 표현력을 기준으로 이뤄졌다.이해인은 쇼트·프리 프로그램에서 강렬한 이미지와 섬세한 디테일이 돋보이는 경기 의상, 음악과 어우러지는 실루엣, 카메라를 사로잡는 표정과 태도로 주목받았다.그는 첫 올림픽이었던 이번 대회 여자 피겨 싱글에서 총점 210.56점을 기록, 24명 중 8위로 대회를 마감해 톱텐에 진입했다.대회 직후 열린 갈라쇼 무대에서도 강렬한 콘셉트로 시선을 사로잡았다. 이해인은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ OST에 맞춰 저승사자 ‘사자보이즈’를 연상케 하는 갓과 검은 두루마기를 착용하고 부채를 든 채 무대에 올랐다.그는 3연속 점프와 케이팝 안무를 연상시키는 동작으로 현지 관중의 호응을 얻었고, 관련 영상과 사진은 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하며 인기를 끌었다.소속사는 “보그 이탈리아의 선정은 단순한 패션 순위를 넘어, 이해인이 무대 위에서 자신만의 색과 이미지를 구축하며 대중적 파급력까지 확보했다는 점에서 의미가 크다”면서 “글로벌 패션 매체의 조명은 이해인이 문화적 감각과 스타성을 겸비한 인물로 자리매김했음을 보여준다”고 의미를 부여했다.한편 해당 매체는 ‘톱5 올림픽 룩’ 1위로는 피겨 스케이팅에서 미국에 첫 금메달을 안긴 알리사 리우를 선정했다. 리우는 마치 너구리 꼬리처럼 검은색과 노란색이 번갈아 여러 층을 이룬 독특한 헤어스타일로도 주목받았다.3위에는 일본 피겨 대표팀의 나카이 아미, 4위에는 스위스의 키미 레폰드, 5위에는 일본의 모네 치바가 이름을 올렸다.