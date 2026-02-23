커피숍 실수로 재산 ‘12해 2762경원’ 됐다…英여성, 한순간 ‘세계 최고 부자’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

커피숍 실수로 재산 ‘12해 2762경원’ 됐다…英여성, 한순간 ‘세계 최고 부자’

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-02-23 17:57
수정 2026-02-23 18:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
잔액으로 약 12해 2762경원이 넘는 영수증(오른쪽)을 받은 영국의 사업가 소피 다우닝. BBC 캡처
잔액으로 약 12해 2762경원이 넘는 영수증(오른쪽)을 받은 영국의 사업가 소피 다우닝. BBC 캡처


‘영국의 한 커피숍에서 직원의 단순 실수로 고객에게 63경 파운드(약 12해 2762경 4300조원)짜리 영수증이 발행되는 황당한 일이 벌어졌다. 당사자는 “서류상 세계 최고 부자”라며 웃음으로 넘겼지만, 이 사연이 알려지며 화제를 모으고 있다.

21일(현지시간) BBC 보도에 따르면, 주인공은 영국 노팅엄의 커피 전문점 ‘200 디그리스’를 찾은 사업가 소피 다우닝(29)이다.

다우닝은 10파운드(약 2만원)짜리 기프트카드를 들고 평소처럼 카페를 찾았다.

주문한 건 말차 라테 한 잔이었다.

그런데 직원이 건네준 영수증을 보는 순간, 눈을 의심할 수밖에 없었다.

기프트카드 잔액으로 63경 파운드가 찍혀 있었던 것이다.

직원 역시 영수증을 보고 당황한 기색이 역력했다.

“이런 건 처음 본다”고 중얼거리며 영수증을 건넸다고 다우닝은 전했다.

다우닝은 말차 라테 한 잔 값이 빠진 나머지 잔액을 보고 “너무 웃겼다”고 회상했다.

영수증 속 금액은 현실과는 한참 거리가 먼 숫자였다.

카페 측에 따르면, 직원이 기프트카드 금액을 입력해야 할 자리에 실수로 기프트카드 번호를 입력하는 바람에 이런 일이 벌어졌다.

영수증만 잘못 발행됐을 뿐 실제 청구 금액은 정확했으며 기프트카드 잔액도 이상 없이 처리됐다는 설명이다.

황당한 영수증은 기념품으로 남기고, 직원은 올바른 영수증을 따로 출력해 다우닝에게 전달했다.

다우닝은 “종이 위에서나마 세계 최고 부자가 된 기분을 즐기겠다”고 너스레를 떨었다.

그러면서 “이 돈이 슈퍼마켓 기프트카드였다면 더 좋았을 텐데”라며 아쉬움 섞인 농담도 잊지 않았다.

그녀는 이 영수증을 악용할 생각은 전혀 없었다며, 기프트카드로 음료를 한 잔 더 사 마시는 것으로 황당한 하루를 마무리했다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
영수증에 잘못 기재된 금액의 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로