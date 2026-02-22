“무장男, 트럼프 마러라고 사저 침입해 사살”…암살 시도?

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“무장男, 트럼프 마러라고 사저 침입해 사살”…암살 시도?

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-02-22 23:22
수정 2026-02-23 00:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

트럼프, 워싱턴 체류 중

이미지 확대
21일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 백악관에서 열린 전국주시사협회 만찬에서 연설하고 있다. 2026.2.21 워싱턴 AP 뉴시스
21일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 백악관에서 열린 전국주시사협회 만찬에서 연설하고 있다. 2026.2.21 워싱턴 AP 뉴시스


이미지 확대
2022년 8월 10일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치에 있는 도널드 트럼프의 마러라고 저택을 항공에서 촬영한 사진. AP 연합뉴스 자료사진
2022년 8월 10일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치에 있는 도널드 트럼프의 마러라고 저택을 항공에서 촬영한 사진. AP 연합뉴스 자료사진


22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 저택이 있는 플로리다주 리조트 마러라고의 보안 구역에 무장한 20대 남성이 불법 침입했다가 사살됐다고 비밀경호국(SS)이 밝혔다.

해당 남성은 산탄총과 연료통으로 보이는 물건을 든 채 마러라고 리조트 북문까지 접근했다가, SS 요원과 팜비치카운티 보안관이 쏜 총에 맞은 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사는 현재 워싱턴 DC에 체류 중이라고 로이터통신은 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러 유세 도중 발생한 총격 암살 시도로 오른쪽 귀를 다친 바 있다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

같은 해 9월에는 한 50대 남성이 플로리다주 웨스트팜비치에 있는 ‘트럼프 인터내셔널 골프클럽’ 인근에서 골프를 치던 트럼프 대통령을 향해 총구를 들이대기도 했다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
침입자가 사살된 장소는 어디인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로