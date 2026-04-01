[속보] 3월 수출 사상 첫 800억 달러 경신… 월 역대 최대

이미지 확대 컨테이너 쌓여 있는 신선대 부두 3월 31일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 국가데이터처가 이날 발표한 ‘2026년 2월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업 생산은 전월 대비 2.5% 증가했다. 이는 2020년 6월 2.9% 증가 이후 5년 8개월 만에 가장 큰 증가 폭이다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 컨테이너 쌓여 있는 신선대 부두 3월 31일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 국가데이터처가 이날 발표한 ‘2026년 2월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업 생산은 전월 대비 2.5% 증가했다. 이는 2020년 6월 2.9% 증가 이후 5년 8개월 만에 가장 큰 증가 폭이다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3월 수출이 중동 전쟁에도 불구하고 1년 전보다 50% 가까이 증가한 861억 달러를 기록하며 사상 처음으로 800억 달러를 돌파했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 41.9% 증가한 37억 4000만 달러로 역대 최대 실적을 경신했다.산업통상자원부는 1일 ‘3월 수출입 동향’에서 지난달 수출이 전년 같은 달보다 48.3% 증가한 861억 3000만 달러, 수입은 13.2% 증가한 604억 달러를 기록해 257억 4000만 달러의 흑자를 냈다고 밝혔다. 반도체는 사상 첫 300억 달러를 넘기며 주력 수출 품목들이 고른 호조세를 보였다.