제이비케이랩, 프리미엄 천연 오메가 오일 ‘수에보’ 론칭

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현대인의 건강 관리에 있어 식용유의 산화 문제가 새롭게 주목받고 있다. 일반 식용유는 고온 추출 과정과 조리 시 발생하는 열로 인해 산패(산화)가 진행될 수 있으며, 산화된 유지의 섭취를 줄이려는 소비자들의 관심이 높아지고 있다.이러한 흐름 속에서 국내 제약·바이오 기업 제이비케이랩(대표 장봉근 의학·약학박사)이 독자적인 저온 추출 기술을 적용한 프리미엄 천연 오메가 오일 브랜드 ‘수에보(SUEVO)’를 론칭하고 본격적인 판매에 나선다고 밝혔다.수에보의 핵심 경쟁력은 독자적인 RT(Room Temperature) 특수 착유 공법에 있다. 기존 냉압착 방식에서 한 단계 더 나아가 추출 온도를 15~20도의 상온으로 제어하고, 압착 과정에서 발생하는 마찰열을 최소화해 오메가3 등 유효 성분의 손실을 줄인 것이 특징이다.장봉근 대표는 “약과 음식은 근원이 같다는 ‘약식동원(藥食同源)’ 철학을 바탕으로 제품을 설계했다”며, “열에 의해 변성된 기름은 영양소와 산소 공급을 방해하지만, 스트레스 없이 추출된 천연 오일은 세포 건강을 지키는 핵심 에너지원이 된다”고 강조했다.생식용으로 출시된 ‘천연 오메가 블렌딩 오일’은 불포화지방산의 균형 있는 섭취를 돕는 데 초점을 맞췄다. 오메가3와 오메가6를 1:2 비율로 배합해 균형 잡힌 지방산 섭취를 지원하도록 설계됐다. 회사 측은 해당 제품이 현재 울산 파인힐병원의 환우 맞춤형 식단에 도입되어 활용되고 있다고 밝혔다.가열 요리가 많은 한국 식문화를 고려해 출시된 ‘천연 하이올레익 오일’은 비정제 오일임에도 높은 열 안정성을 확보했다. 자체 시험 결과 발연점 213.32도를 기록했으며, 250도 환경에서 180분 가열 후에도 산가 변화가 적은 것으로 나타났다. 고순도 오메가9 성분이 가열 시에도 오일 구조를 안정적으로 유지하는 역할을 한다.안전성 측면에서도 수에보는 원물 선별부터 514가지 잔류 농약 검사, 착유, 운송 전 과정을 관리하는 ‘END-TO-END 품질 시스템’을 적용했다. 단순한 식품을 넘어 병·의원 채널을 통해 전문가들이 신뢰할 수 있는 수준의 품질을 확보했다는 것이 업체 측의 설명이다.장 대표는 “제대로 관리된 기름은 훌륭한 건강식품이 된다”며 “수에보를 통해 대한민국 식탁 위에 건강한 지방 섭취의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 밝혔다.현재 수에보 2종은 쿠팡과 제이비케이랩 공식몰 ‘베리앤허브몰’, 파인힐병원 등 온·오프라인 채널을 통해 구매할 수 있다.