트럼프 가자 평화위, 韓 '참관국'으로 참여

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
트럼프 가자 평화위, 韓 ‘참관국’으로 참여

조희선 기자
입력 2026-02-19 00:45
수정 2026-02-19 00:45
출범 회의에 김용현 전 대사 참석
외교부 “위원회 정식 합류는 검토”

한국이 도널드 트럼프 미국 대통령 주도의 가자지구 평화위원회 첫 회의에 옵서버(참관국)로 참석하기로 했다.

18일 외교부에 따르면 오는 19일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열리는 평화위원회 출범 회의에 김용현 전 주이집트 대사가 한국 대표로 참석할 예정이다.

외교부 당국자는 “평화위원회 합류는 아직 검토 중이고, 한국은 비가입국인 ‘옵서버’ 자격으로 회의에 참석할 예정”이라며 “김 전 대사는 외교장관 특사로 가는 것”이라고 설명했다. 정부는 평화위원회의 평화 안정에 대한 기여 측면과 우리 역할 등 제반 사항을 고려해 합류 여부를 결정한다는 입장이다.

앞서 미국 측은 한국을 포함한 약 60개국에 가자지구 평화위원회 참여를 초청했다. 유로뉴스는 EU 27개 회원국 가운데 이탈리아와 루마니아, 그리스, 키프로스 등 4개국이 옵서버로 회의에 참석한다고 전했다. ﻿EU 회원국 중 평화위에 정식으로 참여한 나라는 헝가리와 불가리아뿐이다. 20여개국이 합류를 결정했지만, 프랑스·영국 등 상당수 국가는 부정적이다. 이탈리아의 회의 참석 소식에 평화위에 불참하는 교황청은 당혹감을 드러내기도 했다.

애초 평화위는 가자지구 전쟁 종식과 재건이 마무리될 때까지 해당 지역을 통치할 최고 의사 결정 기구로 구상됐으나 유엔을 대체하는 국제기구 역할을 추구하는 것으로 의심받고 있다.

조희선 기자
