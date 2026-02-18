日, 대미 투자 52조 보따리 푼다…트럼프 “엄청난 3대 프로젝트 발표”

이미지 확대 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 일본과 체결한 통상·관세 합의에 따라 일본이 미국에 투자하는 첫번째 프로젝트 3개를 발표했다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “일본과의 거대한 무역합의가 막 출범했다”며 “일본은 이제 공식적, 재정적으로 미국에 대한 5500억 달러(약 796조원) 투자 약속에 따른 첫번째 투자 세트를 추진하고 있다”고 밝혔다. 이어 그는 “위대한 텍사스주의 석유·가스, 오하이오주의 발전, 조지아주의 핵심 광물 등 전략적 영역에서의 3가지 엄청난 프로젝트를 발표하게 돼 기쁘다”고 덧붙였다.러트닉 미 상무장관은 같은 날 발표한 성명에서 트럼프 대통령이 미일 무역합의의 일환으로 일본이 미국에 약속한 투자 계획 중 “첫 3개 프로젝트를 승인했다”면서 이들 프로젝트의 투자 규모가 360억 달러(약 52조원)에 달한다고 밝혔다.미일은 아카자와 료세이 경제산업상과 하워드 러트닉 미 상무장관이 회담하는 등 미국과 대미 투자 1호 안건을 논의해왔다. 앞서 미일 논의에서는 합의가 발표되지 않았다.트럼프 대통령은 “이들 프로젝트의 규모는 매우 크다. 그리고 하나의 특별한 단어인 ‘관세’가 없이는 불가능했을 것”이라며 “내가 3차례 승리한 오하이오의 가스 발전소는 역사상 최대 규모가 될 것이며, 아메리카만의 액화천연가스(LNG) 시설은 수출과 나아가 우리나라의 에너지 패권을 이끌 것이다. 또한 핵심광물 시설은 외국 공급원에 대한 우리의 어리석은 의존을 끝낼 것”이라고 설명했다.