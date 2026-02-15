오바마 ‘트럼프 원숭이 영상’에 뼈있는 한마디

“국민이 지지한다고 생각 안해”

미네소타 이민단속 강경 진압엔

“우리가 믿는 미국 아냐” 비판

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 2025년 1월 9일 워싱턴 DC의 워싱턴 국립 대성당에서 열린 지미 카터 전 미국 대통령의 국가 장례식에 참석해 버락 오바마 전 대통령과 이야기를 나누는 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 2025년 1월 9일 워싱턴 DC의 워싱턴 국립 대성당에서 열린 지미 카터 전 미국 대통령의 국가 장례식에 참석해 버락 오바마 전 대통령과 이야기를 나누는 모습. AFP 연합뉴스

버락 오바마 전 미국 대통령이 최근 미네소타주에서 발생한 이민세관단속국(ICE)의 강경 진압 작전을 강도 높게 비판하고 자신에 대한 도널드 트럼프 대통령의 인종차별적 공격에 일침을 날렸다.14일(현지시간) 미국 CBS에 따르면 오바마 전 대통령은 이날 팟캐스트 인터뷰에서 미네소타 대규모 이민 단속 작전과 그 과정에서 발생한 총격 사망 사건을 언급하며 “연방 정부 요원들의 일탈적 행동은 심각하고 위험하다”며 “이것은 우리가 믿는 미국이 아니다”라고 밝혔다.오바마 전 대통령은 “ICE가 2000명 이상의 요원을 투입했지만 명확한 지침과 훈련 없이 작전을 진행했다”며 “주택에서 주민을 강제로 끌어내거나 어린 자녀를 이용해 부모를 유인하고, 불법 행위를 하지 않은 군중에게 최루탄을 사용하는 사례가 있었다”고 비판했다.미국 언론에 ICE는 최근 대도시를 넘어 소도시와 교외 지역에서도 불법 이민자 단속 활동을 벌이고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난 13일 ICE 요원들이 오리건주 코닐리어스, 코네티컷주 댄버리, 메인주 비드퍼드, 미네소타주 쿤래피즈 등 중도 성향의 소도시에서도 공격적으로 작전을 진행 중이라고 보도했다.오바마 전 대통령은 트럼프 대통령이 ‘원숭이 오바마’ 영상을 올렸다가 비난 여론이 거세지자 이를 삭제하면서 직원 실수였다고 주장한 것에 대한 입장도 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 소셜미디어에 부정 선거 주장을 담은 동영상을 올렸으며, 이 영상 끝부분에 버락 오바마 전 대통령 부부가 원숭이로 묘사된 부분이 포함됐다.오바마 전 대통령은 “전국을 다니며 여전히 품위와 예의, 친절을 믿는 많은 사람을 만났다”며 “미국 국민이 이런 방식의 담론을 지지한다고 생각하지 않는다”고 답했다. 그러면서 “답은 미국 국민에게서 나올 것”이라고 덧붙였다.